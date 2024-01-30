تُنتج العديد من شركات تصنيع الهواتف مثل: سامسونج، وون بلس، وموتورولا، هواتف ذكية تمتاز بمواصفات جيدة وتُباع بأسعار منخفضة لا تزيد على 300 دولار.

تُعدّ هذه الهواتف خيارًا مناسبًا لذوي الدخل المحدود، وهي متفاوتة في المواصفات، فمنها ما يأتي مع كاميرات بمواصفات قوية، وبعضها يمتاز بشاشات عالية الدقة والسطوع وتدعم معدل تحديث مرتفع، كما أن العديد منها يعمل بمعالجات قوية.

فإذا كنت تبحث عن هاتف لا يزيد سعره على 300 دولار، يمكنك اختيار واحد من الهواتف التالية التي تُعدّ من أفضل هواتف أندرويد المنخفضة السعر:

1- هاتف Nord N30 5G:

Nord N30 5G من ون بلس هو من الهواتف المنخفضة السعر التي تتمتع بمواصفات قوية، أبرزها: يعمل بمعالج (Snapdragon 695 5G)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت يمكن زيادتها عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

ويضم هذا الهاتف شاشة من نوع (IPS LCD) تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on)، ومزية (Eye comfort) التي تقلل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة وتضبط درجات الألوان لحماية العين، كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية بمواصفات قوية لن تجدها في الهواتف الأخرى المنخفضة السعر؛ إذ يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل يمكنها التقاط صور عالية الجودة والوضوح، ويدعم تطبيق الكاميرا المدمج في الهاتف تقنية الذكاء الاصطناعي لاختيار أفضل صورة من الصور التي التقطتها.

يُباع هاتف ون بلس Nord N30 5G بسعر قدره 300 دولار.

ولتتعرف المواصفات الكاملة لهذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus Nord N30 5G .. إليك المواصفات والمزايا والسعر“.

2- هاتف سامسونج Galaxy A25:

يعمل هاتف Galaxy A25 بمعالج (Exynos 1280) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G) وهي من المزايا البارزة التي لا تجدها في الكثير من الهواتف المنخفضة السعر.

يضم هذا الهاتف شاشة بقياس قدره 6.5 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يُباع هاتف سامسونج بسعر قدره 277 دولارًا.

ولتتعرف المواصفات الكاملة لهذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A25“.

3- هاتف موتورولا Moto G 5G (2023):

يضم هاتف Moto G 5G شاشة من نوع (IPS LCD)، يبلغ مقاسها 6.5 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

يعمل هاتف موتورولا Moto G 5G 2023 بمعالج كوالكوم (+Snapdragon 480) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 8 نانومتر، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت ويمكن زيادة ذاكرة التخزين من خلال بطاقة microSD.

يُباع هاتف Moto G 5G بسعر قدره 170 دولارًا.

4- هاتف سامسونج Galaxy A15 5G:

يُعدّ هاتف سامسونج Galaxy A15 5G من أحدث هواتف سامسونج المنخفضة السعر، ويمتاز بأنه يدعم شبكات الجيل الخامس، ويأتي بتصميم أنيق، ويضم شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.5 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (+Dimensity 6100) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A15 5G بسعر قدره 200 دولار.

5- هاتف موتورولا Moto G Stylus 2023:

يأتي هاتف موتورولا Moto G Stylus مع قلم إلكتروني يساعدك في تدوين الملاحظات والأفكار وتصفح الويب والتطبيقات، وإذا كنت من محبي استخدام الأقلام الذكية وتبحث عن هاتف منخفض السعر يأتي مع قلم ذكي، فسيكون هذا الهاتف مناسبًا لك.

يضم هاتف موتورولا شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس يبلغ 6.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 6 Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يُباع هاتف Moto G Stylus بسعر قدره 250 دولارًا.