أبرز 5 تطبيقات لمساعدتك في تتبع الأدوية

إن تتبع الأدوية من الأمور المهمة للحفاظ على صحة الأفراد الذين يعانون من أمراض مُزمنة بنحو خاص، ويحتاجون إلى تناول الدواء يوميًا في أوقات محددة. ولمُساعدة هذه الفئة في تتبع أوقات تناول الدواء، طُوّرت العديد من التطبيقات التي تسمح للمستخدم بإضافة جميع الأدوية التي يتناولها، وضبط تذكيرات بأوقات تناول الدواء.

ترسل هذه التطبيقات تنبيهات عندما يحين وقت تناول الدواء، وبعضها يحتوي على معلومات ونصائح طبية مفيدة، وبعضها يوفر تقارير عن الوضع الصحي للمستخدم يمكن طباعتها ومشاركتها مع الطبيب.

وفيما يلي، سنذكر 5 من أبرز التطبيقات المصممة خصوصًا لمساعدتك في تتبع الأدوية:

1- تطبيق MyTherapy:

MyTherapy هو تطبيق لتتبع الأدوية يُساعدك في تذكر أوقات تناول الأدوية، ويمكنه أيضًا تتبع حالتك المزاجية وصحتك العامة. وفي هذا التطبيق، يمكنك تسجيل الأعراض الخاصة بك وتلقي نصائح مناسبة للعلاج.

يوثق MyTherapy معلوماتك الصحية ويوفر سجلًّا يمكنك مشاركته مع الطبيب لتحديد المجالات الصحية التي تحتاج إلى تحسين، كما يمكنك الحصول على تقارير قابلة للطباعة تتضمن الأعراض وأنواع الأدوية ومواعيد تناولها وجميع المعلومات الخاصة بك التي أضفتها إلى التطبيق.

تطبيق MyTherapy مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Medisafe:

يحتوي تطبيق Medisafe على واجهة سهلة الاستخدام، ويرسل لك تذكيرات يومية عندما يحين وقت تناول أدويتك، كما ينبهك Medisafe عندما تنسى تناول دواء معين، ويمكنك إضافة معلومات الاتصال الخاصة بأفراد العائلة أو الأصدقاء أو الطبيب إلى حسابك حتى يصلهم تنبيه من التطبيق إذا نسيت تناول الدواء.

يمتاز هذا التطبيق بأنه يرسل تنبيهات في حال تحديد أي تفاعلات دوائية محتملة، ويسمح لك بمشاركة جميع معلوماتك الصحية المضافة إلى التطبيق مع الطبيب بسهولة.

تطبيق Medisafe مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Pill Reminder:

Pill Reminder هو تطبيق مصمم خصوصًا لمساعدتك في تتبع الأدوية وتذكيرك بمواعيد تناولها، ويسمح لك بتخصيص جدول الأدوية الخاص بك، ويمكنك تخصيص التذكيرات من خلال اختيار الأوقات المتكررة، مثل: كل ست ساعات، أو كل أسبوع، أو كل أسبوعين، أو كل شهر.

ينبهك هذا التطبيق عندما تنسى تناول الدواء، ويسمح لك بإضافة جميع المعلومات الخاصة بمواعيد زيارة الطبيب، وسيصلك تنبيه بموعد كل زيارة، كما يوفر تقارير يمكنك مشاركتها مع الطبيب.

تطبيق Pill Reminder مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق EveryDose:

EveryDose هو تطبيق مجاني يرسل تذكيرات يومية بأوقات تناول الدواء كما يقدم معلومات صحية مفيدة. ويحتوي هذا التطبيق على مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن أي أسئلة صحية لديك، كما يقدم EveryDose معلومات عن الأطعمة التي يجب تجنبها عند تناول دواء معين.

وباستخدام هذا التطبيق أيضًا، يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن الأدوية التي تتناولها، وإعداد تذكيرات مخصصة لمساعدتك في عدم نسيان أوقات تناول الدواء، كما يمكنك مشاركة معلوماتك الصحية بسهولة مع الطبيب.

تطبيق EveryDose مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- تطبيق Sprout Care:

Sprout Care هو تطبيق يساعدك في تتبع الأدوية والمؤشرات الصحية. وفي هذا التطبيق، يمكنك إعداد جدول زمني مخصص مع ضبط التذكيرات حتى لا تنسى أوقات تناول الأدوية. ويحتوي Sprout Care أيضًا على أدوات تساعدك في تتبع الأعراض والمؤشرات الصحية، مثل: نسبة السكر في الدم، وضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة.

كما يحتوي هذا التطبيق على نموذج خاص لأوقات زيارة الطبيب يسمح لك بتتبع أوقات زيارة الطبيب، وتسجيل أي أسئلة تريد طرحها على الطبيب، وتسجيل الإجابات التي تحصل عليها، ويمكنك أيضًا الحصول على تقارير عن صحتك بتنسيق PDF، بالإضافة إلى إمكانية مزامنة المعلومات المضافة إلى التطبيق مع أفراد العائلة والطبيب ليتمكنوا من متابعة أوقات تناول الأدوية والمؤشرات الصحية الخاصة بك.

تطبيق Sprout Care مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.