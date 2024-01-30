آبل تحقق مبيعات أولية قياسية لنظارة فيجن برو

تمكنت آبل من بيع نحو 200 ألف وحدة من نظارة الواقع المختلط الجديدة “فيجن برو” خلال فترة الحجز الأولي، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع MacRumors نقلًا عن مصادر مطلعة في الشركة.

وكانت آبل قد فتحت باب الحجز الأولي للنظارة في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري لعملائها في الولايات المتحدة.

وأشارت تقارير سابقة الأسبوع الماضي إلى أن عدد طلبات الحجز الأولي للنظارة تراوحت بين 160 و 180 ألف وحدة، مما يعني أن الطلبات تراجعت في الأيام اللاحقة مقارنةً بالأيام الأولى.

ومن المنتظر أن تبدأ وسائل الإعلام المختلفة نشر المراجعات الخاصة بالنظارة بدايةً من اليوم، مما قد يسهم في دفع المبيعات على نحو أكبر خلال الأيام المقبلة.

وتستعد آبل لطرح النظارة للبيع في المتاجر في الثاني من فبراير/ شباط المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن طلب نظارة فيجن برو قد يتناقص بسرعة بسبب السوق المحدودة لها، إذ يبدأ سعر النظارة من 3500 دولار أمريكي، مما يجعلها خارج خيارات كثير من المستهلكين. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن شركة آبل تتوقع عددًا محدودًا من المبيعات، وذلك بسبب ارتفاع سعر النظارة وصعوبة إنتاجها.

ويزيد سعر النظارة عند اختيار السعات التخزينية الكبيرة، أو شراء ملحقات إضافية مثل عدسات تصحيح الإبصار من Zeiss.

ومن المقرر أن تنتج آبل نحو نصف مليون وحدة من النظارة لتكون متاحة في السوق الأمريكية، وربما بعض الأسواق الأخرى المحدودة خلال عام 2024 الجاري.