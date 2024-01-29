MG تطلق نسخة محدودة الإصدار من Cyberster

أطلقت العلامة التجارية MG التابعة لشركة SAIC نسخة جديدة محدودة الإصدار من Cyberster، وهي السيارة الرياضية المكشوفة الكهربائية التي طرحتها للبيع في الصين خلال شهر نوفمبر 2023.

وتتميز هذه النسخة الجديدة من Cyberster باللونين البيج والأحمر، وتهدف إلى إحياء نظام الألوان لبعض النماذج الكلاسيكية في تاريخ الشركة.

ويتوفر النموذج الجديد بسعر يبدأ من 70400 دولار ويصل إلى 81775 دولارًا، وهو سعر مرتفع مقارنةً بسعر الإصدار الأصلي من السيارة الذي كان معروضًا للبيع سابقًا.

وتعد النسخة الجديدة من Cyberster مرتفعة السعر، مع أنها السيارة الرياضية الكهربائية الوحيدة في السوق المتميزة بسقف مكشوف.

وأطلقت MG سيارة Cyberster رسميًا في الصين في اليوم الأول من معرض قوانغتشو للسيارات في 17 من نوفمبر 2023، وتأتي السيارة بثلاثة إصدارات، ويشمل ذلك نسختين بمحرك واحد بالإضافة إلى نسخة بمحرك مزدوج.

وتطلق MG على الإصدارات الثلاثة أسماء Glamour Edition و Style Edition و Pioneer Edition، وتبدأ الأسعار من 44545 دولارًا و 47330 دولارًا و 50115 دولارًا على التوالي.

وتتوفر 100 وحدة فقط من النسخة الحديثة ذات السقف المتحرك الأحمر اللون من Cyberster في الجولة الأولى من المبيعات.

وتأتي هذه النسخة الحديثة للاحتفال بالذكرى المئوية للعلامة التجارية التي كانت بريطانية وأصبحت لاحقًا صينية.

ويعد الإصدار الجديد من Cyberster بمنزلة نسخة دفع رباعي مع محركين متزامنين مغناطيسيين دائمين بقوة قصوى مجمعة قدرها 400 كيلوواط، وتصل إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 3.2 ثوانٍ.

وجهزت الشركة السيارة ببطارية ليثيوم أيون ثلاثية بقوة قدرها 77 كيلوواط مقدمة من CATL، مما يجعل السيارة توفر مدى يصل إلى 520 كم.

وأُسست الشركة البريطانية MG، المعروفة باسم Morris Garages، في عام 1924، وأنتجت في البداية سيارات رياضية بأسعار معقولة، وأصبحت مشهورة بأدائها وأسلوبها.

واكتسبت الشركة شهرة واسعة من خلال مشاركتها في رياضة السيارات والنماذج المميزة، مثل MG TC و MGB.

وواجهت الشركة تحديات مختلفة على مر السنين، واستحوذت عليها Nanjing Automobile في شهر يوليو 2005.

واستحوذت SAIC في شهر أبريل 2007 على Nanjing Automobile وأصبحت MG واحدة من علاماتها التجارية.

وركزت الشركة في السنوات القليلة الماضية على السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة وأصبحت تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا.