AMD توقف دعمها تطبيقَ Link في نظامي التشغيل Android و iOS

أعلنت شركة AMD إيقاف دعمها تطبيقَ Link الخاص بها في نظامي Android و iOS، والذي كان يتيح للمستخدمين بث الألعاب على شبكة الاتصال المحلية (LAN).

أُطلق تطبيق Link في بداية عام 2017، وكانت وظيفته الرئيسية توفير معلومات حول البطاقة الرسومية، وعرض كافة معلومات الحاسوب، والتحكم في مجموعة من المزايا مثل Radeon ReLive، وسهولة التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعية، إلخ.

في عام 2019، أطلقت AMD ترقية كبرى مع هذا التطبيق إذ وسعت وظائفه، مما أتاح بث الألعاب عبر أجهزة التلفاز التي تعمل بنظام Android و Apple TV ضمن شبكة الاتصال المحلية.

وأكدت AMD في بيانها الرسمي أن إصدار تعريف Adrenaline القادم سيشهد نهاية دعمها تطبيقَ Link، لكنها لم تكشف بالضبط عن تاريخ محدد لنهاية هذا الدعم.

اللافت أن AMD أوضحت السبب وراء هذا القرار، إذ تؤكد أنها قدمت تطبيق Link لبث الألعاب في عام 2017 عندما كانت هناك خيارات محدودة لمستخدمي البطاقات الرسومية Radeon. ومع الوقت تطور المشهد، لتتوفر اليوم مجموعة كبيرة من البدائل لبث محتوى الحاسوب على الحواسيب المحمولة أو شاشات التلفاز، إلخ.

وتؤكد AMD أيضًا، أن دورها الأساسي هو دعم المطورين وليس التنافس معهم. وبناءً على ذلك، قررت إيقاف دعمها تطبيقَ Link والتركيز حاليًا على المزايا والوظائف الأساسية الأخرى التي تعود بالفائدة على المستخدمين لسلسلة البطاقات الرسومية Radeon.

يمكن لمستخدمي البطاقات الرسومية Radeon الاستفادة من تطبيقات أخرى تقدم هذه المزايا نفسها مثل تطبيق Steam Link.