ون بلس تطلق هاتفها الجديد Nord N30 SE 5G

أطلقت ون بلس هاتفها الجديد المسمى Nord N30 SE 5G للأسواق العالمية، وذلك بعد أن كشف الشركة في الأسبوع الماضي عن OnePlus 12 و OnePlus 12R و Buds 3 TWS عالميًا.

ويصل الجهاز الجديد بصفته خليفة لجهاز Nord N20 SE الذي أعلنته الشركة في عام 2022، وهو يحتوي بعض الترقيات الإضافية مقارنة بالجهاز السابق.

وأدرجت ون بلس هاتف Nord N30 SE 5G ضمن موقعها الإلكتروني دون إعلان أو حتى ترويج رسمي.

ويحتوي الجهاز شاشة من فئة LCD بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل وبكثافة قدرها 391 بكسل في البوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9.

ويأتي الهاتف مع منطقة مستطيلة الشكل في الجهة الخلفية للكاميرا الثنائية، التي توفر عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب وجود كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.0.

ويشغل معالج Dimensity 6020 من ميدياتيك جهاز Nord N30 SE 5G الذي يدعم اتصال الجيل الخامس 5G مع وحدة معالجة الرسومات المدمجة Mali-G57 MC2.

وتعد هذه ترقية كبيرة مقارنةً بمعالج Helio G35 المشغل للهاتف السابق Nord N20 SE.

يحتوي الجهاز ذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.

وزودت ون بلس الهاتف ببطارية بقوة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SUPERVOOC بقوة قدرها 33 واط. وتعد ون بلس بشحن أكثر من نصف بطاريتك في نصف ساعة.

ويأتي Nord N30 SE 5G مزودًا بواجهة المستخدم OxygenOS 13.1 المستندة إلى أندرويد 13.

وتشمل المواصفات البارزة الأخرى تقنية Bluetooth 5.3 و NFC وفتحة اتصال مزدوجة ووضع الصوت الفائق بمقدار 300 في المئة من خلال مكبرات الصوت المزدوجة، مع أن الهاتف يفتقد شريط التمرير للتنبيه والمنفذ الصوتي.

ويبلغ حجم جهاز Nord N30 SE 5G مقدار 165.6 ملم × 76 ملم × 7.99 ملم، ويزن مقدار 193 جرامًا.

ولم تكشف ون بلس عن أسعار Nord N30 SE 5G ومدى توفره. ومن المحتمل أن يكون متاحًا في المناطق التي توفر فيها سلفه Nord N20 SE.