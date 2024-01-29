واتساب تختبر أداة صنع الملصقات في إصدار ويندوز

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب أداة تحويل الصور إلى ملصقات في النسخة التجريبية من إصدار التطبيق في نظام ويندوز.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة، يمكن الوصول إلى أداة صنع الملصقات الجديدة بالذهاب إلى قسم الملصقات في الدردشات ثم الضغط على علامة زائد “+” لاختيار الصورة المُراد تحويلها إلى ملصق.

وبعد اختيار الصورة من الحاسوب، يُفتح محرر للصور مع بعض أدوات التعديل الأساسية مثل أداة تحديد الصور وإضافة الوجوه التعبيرية وكتابة النصوص وأداة الرسم والتشويش والقص والتدوير وغيرها.

وأتاحت واتساب تلك الأداة بالفعل في تطبيق هواتف آيفون حديثًا وفي إصدار الويب، ومن المتوقع توفرها قريبًا في نظام أندرويد مع إصدارات الحاسوب.

وتسهل إضافة تلك الأداة إلى إصدار الحاسوب تحويل الصور الموجودة في الحاسوب بالفعل إلى ملصقات دون الحاجة إلى نقلها إلى الهاتف أو استخدام تطبيقات أو أدوات خارجية.

وبعد إنشاء الملصقات، يمكن إرسال الملصقات إلى أي جهة اتصال، وحفظ الملصق في ألبوم الملصقات لاستخدامها مجددًا في مرات لاحقة.

وتتوفر الأداة الجديدة للمستخدمين الذين حدثوا الإصدار التجريبي من واتساب في نظام ويندوز عبر متجر مايكروسوفت، كما سيتوفر التحديث الجديد خلال أيام لباقي المستخدمين على نحو تدريجي.

وتختبر المنصة أيضًا خيارات أخرى جديدة في قسم الإعدادات في إصدار ويندوز تتيح للمستخدمين التحكم في أجهزة الإدخال والإخراج للصوت والصورة داخل التطبيق، ومن المنتظر أن تتوفر كافة المزايا الجديدة في تحديثات لاحقة مستقرة لكافة المستخدمين.