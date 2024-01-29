ميتا متفائلة بإطلاق آبل نظارة فيجين برو

تنظر ميتا إلى وصول آبل إلى سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي بصفته فرصة محتملة لتعزيز المبيعات، مع أن بعض الشركات تخشى وصول آبل إلى السوق؛ لأنها قد تصبح المهيمنة.

وتوجد بعض الشكوك بخصوص قدرة فيجين برو على النجاح، مع أنه لا يوجد شك في أنها قد تعيد إحياء الاهتمام بالحوسبة المكانية واستخدام نظارات الرأس في تجارب العمل والترفيه الغامرة.

وتعتقد ميتا أن فيجين برو تعد بمنزلة فرصة لها من أجل الاستفادة من سلسلة نظارات الرأس كويست Quest التي تأتي بأسعار مقبولة مقارنةً بجهاز آبل.

وتتطلع ميتا إلى وضع سلسلة نظارات الرأس كويست بصفتها جهاز أندرويد المنافس لنظارة فيجين برو من آبل، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

ويبدأ سعر كويست 2 من 250 دولارًا، في حين يبدأ سعر كويست 3 من 500 دولار، أما سعر كويست برو فيبدأ من 1000 دولار، وهي أسعار منخفضة جدًا مقارنةً بسعر نظارة آبل.

وتقدم فيجين برو عتادًا متقدمًا مع دقة فضلى إضافة إلى المزايا الأخرى، مع أن التجارب التي تقدمها تشبه إلى حد كبير ما تقدمه نظارات الرأس الأخرى، ويشمل ذلك نظارات ميتا.

وتأمل ميتا أن تعيد نظارة فيجين برو تنشيط جهودها لتسويق مفهوم الميتافيرس الذي كلف الشركة 50 مليار دولار، ولم يتبنَّ المستهلكون هذا المفهوم على نطاق واسع بعد.

وتعتمد الشركة على إطلاق فيجين برو للمساعدة في تعزيز نظاراتها. ويوضح التقرير أن المديرين التنفيذيين في ميتا، ويشمل ذلك مارك زوكربيرج، متفائلون بإطلاق فيجين برو.

ويعتقد المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن دخول آبل في مجال نظارات الرأس يؤكد أهمية نظاراتها الحالية ويجذب المزيد من المستهلكين.

ويرى موظفو ميتا أن نظارات كويست ونظامها البيئي البرمجي يظهران بصفتهما بديلًا أساسيًا لما تقدمه آبل في هذا المجال.

وتأمل ميتا أن تؤدي نظارتها الدور الذي يؤديه نظام التشغيل أندرويد من جوجل في مجال الهواتف الذكية.

وتتمحور المعركة التي يرى المسؤولون التنفيذيون في ميتا أنها قادمة حول صانعي البرمجيات الذين قد يؤدون دورًا كبيرًا في تطوير التطبيقات التي قد تجذب المزيد من المستخدمين.

وأثرت فيجين برو في تفكير ميتا، إذ زادت الشركة تركيزها على الواقع المختلط مقارنةً بما كانت عليه في السابق. وتركز ميتا على تقديم المزيد من تجارب الواقع المعزز بدلًا من التركيز على الواقع الافتراضي للتنافس مع التركيز الواضح لشركة آبل.