مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy Z Flip5

يُعدّ هاتف سامسونج Galaxy S24 الجديد من أفضل الهواتف الصغيرة الحجم التي يفضلها العديد من الأشخاص، ولكنه ليس الهاتف الوحيد الصغير الحجم من سامسونج، فهناك أيضًا هاتف Galaxy Z Flip5 القابل للطي، الذي يُعدّ من أفضل الهواتف القابلة للطي رأسيًا المتوفرة في الأسواق.

يتمتع كلا الهاتفين بمواصفات قوية، وسنوضح أوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy Z Flip5 في المقارنة التالية:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Galaxy S24 في هيكل صغير الحجم؛ إذ يبلغ طوله 147 ملم ويبلغ سُمكه 7.6 ملم، ويضم شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات، وتصميمه يشبه تصميم الطراز السابق باستثناء الحافات التي أصبحت مُسطحة.

أما هاتف Galaxy Z Flip5 فيأتي بتصميم مختلف تمامًا عن تصميم Galaxy S24 فهو قابل للطي رأسيًا، وهو أصغر بكثير من طراز إس24؛ إذ يبلغ طوله وهو مطوي 85.09 ملم ولكنه أكثر سمكًا بنحو ملحوظ؛ إذ يبلغ سُمكه 15.1 ملم.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف Galaxy S24 شاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع تبلغ ذروته 2600 شمعة في المتر المربع.

أما هاتف Galaxy Z Flip5 فيضم شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع تبلغ ذروته 1750 شمعة في المتر المربع.

ويضم هذا الهاتف أيضًا شاشة خارجية صغيرة الحجم تأتي بمقاس قدره 3.4 بوصات، وهي من نوع (Super AMOLED)، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا.

المعالج والأداء:

يعمل الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا من هاتف سامسونج Galaxy S24 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. ويعمل الإصدار العالمي منه بمعالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر.

أما هاتف Galaxy Z Flip5 فيعمل بالإصدار السابق من معالج كوالكوم وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر.

يمتاز معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد بأنه يقدم أداءً قويًا وهو أكثر سرعة في معالجة المهام وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنةً بالطراز السابق (Snapdragon 8 Gen 2) الذي يعمل به هاتف Galaxy Z Flip5.

وفيما يتعلق بأنظمة التشغيل، يعمل Galaxy S24 بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1، ويعمل Z Flip5 بنظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14.

يمتاز Galaxy S24 بدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي بفضل المساعد الذكي Galaxy AI من سامسونج، وتعزز هذه المزايا تجربة استخدام هواتف إس24 الجديدة بنحو كبير، فهي تُسهّل أداء العديد من المهام، مثل: البحث عبر الإنترنت، وتحرير الصور، وإجراء المكالمات مع أشخاص يتحدثون لغات أجنبية، وغير ذلك.

يمكنك تعرّف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هواتف سامسونج جالاكسي إس24 في مقال: “أهم المزايا التي يقدمها Galaxy AI لمستخدمي هواتف Galaxy S24“.

الكاميرا :

هناك فروق كبيرة في مواصفات الكاميرا بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy Z Flip5؛ إذ يضم هاتف إس24 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، أما Z Flip5 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وسنوضح مواصفات جميع العدسات في الجدول التالي:

Galaxy S24 Galaxy Z Flip5 العدسة الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8. واسعة (wide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية مقرّبة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.4. فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2. العدسة الثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2. ـــــــــــــــ

تدعم الكاميرات الخلفية في هاتف Galaxy S24 تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، أما في هاتف Galaxy Z Flip5 فتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

وفيما يتعلق بمواصفات الكاميرا الأمامية، يضم هاتف Galaxy S24 كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. أما الكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy Z Flip5 فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وتدعم الكاميرات الأمامية في كلا الهاتفين تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير/ الساعة، وهي أكبر من بطارية هاتف Galaxy Z Flip5 التي تبلغ سعتها 3700 ميلي أمبير/ الساعة.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر:

هاتف Galaxy S24 متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا، أما هاتف Galaxy Z Flip5 فيُباع بسعر يبدأ من 3399 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 و Galaxy Z Flip5:

Galaxy S24 Galaxy Z Flip5 المعالج الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة 6.2 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X). الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.7 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 3.4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. الأسود، واللافندر، والأخضر، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13. الوزن 167 جرامًا. 187 جرامًا. السعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 3399 ريالًا سعوديًا .