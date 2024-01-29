يُعدّ هاتف Galaxy A15 4G من هواتف سامسونج المنخفضة السعر، وهو مناسب لذوي الميزانية المحدودة، ويأتي بتصميم أنيق، ويضم شاشة من نوع Super AMOLED، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويعمل بنظام أندرويد 14. وهذه المزايا تجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن هاتف يتمتع بمواصفات جيدة ويُباع بسعر لا يزيد على 200 دولار.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A15:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A15 بتصميم مشابه لتصميم هاتف Galaxy A25، ويضم جوانب مُسطحة لزيادة الراحة عند إمساكه، ويحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي، كما يضم مقبسًا لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

يأتي Galaxy A15 في صندوق مع كابل من نوع USB-C ولا يأتي مع شاحن، ويتوفر هذا الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأصفر والأسود والأزرق والأزرق الغامق.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف سامسونج Galaxy A15 شاشة بمقاس قدره 6.5 بوصات، من نوع (Super AMOLED) وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة قدرها 396 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy A15 بمعالج (Helio G99) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6 من سامسونج، وسيحصل على ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، وتحديثات أمنية لمدة قدرها أربع سنوات.

تتضمن واجهة المُستخدم One UI 6 العديد من المزايا التي تعزز تجربة استخدام هواتف سامسونج، ومنها: لوحة الإعدادات السريعة المُحسّنة، وتطبيق الكاميرا المُحسّن، وإمكانية تخصيص شاشة القفل، وغيرها العديد من المزايا التي يمكنك تعرّفها في مقال: “كل ما تريد معرفته عن واجهة One UI 6 الجديدة من سامسونج“.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، يتوفر هاتف Galaxy A15 بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

يدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ولكنه لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويتوفر منه إصدار آخر يدعم هذه المزية هو Galaxy A15 5G.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy A15 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويمكن أن تستمر بالعمل لمدة قدرها 15 ساعة ونصف عند الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 11 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 13 ساعة من اللعب بألعاب الفيديو، ولمدة قدرها 15 ساعة من بث مقاطع الفيديو.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A15 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية : واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

العدسة الثانية: فائقة الاتساع (ultrawide) تأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

العدسة الثالثة: تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

عدسة الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم عدسات الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

في النهار أو في ظروف الإضاءة المرتفعة، تلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا جيدة، تظهر الألوان فيها واضحة ولا يوجد تشويش، أما في ظروف الإضاءة المنخفضة فتلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا جيدة وتكون الألوان مشبعة بدرجة كافية، مع وجود تشويش قليل.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A15 بسعر يبدأ من 562 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A15:

المواصفات Galaxy A15 المعالج معالج (Mediatek Helio G99) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة 6.5 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الواي فاي ac، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأصفر، والأزرق الغامق، والأزرق. الوزن 200 جرام. السعر يبدأ من 562 ريالًا سعوديًا .