مايكروسوفت تختبر ميزة تحسين الصوت في ويندوز 11

تختبر مايكروسوفت ميزة جديدة في ويندوز 11 تعمل على تحسين جودة الصوت في أثناء إجراء المكالمات عبر الحواسيب.

وتعمل ميزة “وضوح الصوت” Voice Clarity في الخلفية، وتسهم في تحسين الصوت في الوقت الفعلي في أثناء المكالمات، عبر إلغاء الضوضاء الخلفية والصدى، وذلك اعتمادًا على “نماذج الذكاء الاصطناعي المنخفضة التعقيد”، وفقًا لما ذكرته مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي.

وتختبر مايكروسوفت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير من نظام ويندوز 11 لتتيحها في كافة الأجهزة دون الحاجة إلى مواصفات خاصة، علمًا بأن تلك الميزة متاحة بالفعل في أجهزة مايكروسوفت سيرفيس، مثل سيرفيس برو إكس (Surface Pro X)، وسيرفيس برو 9 (Surface Pro 9 5G).

وتعمل ميزة وضوح الصوت Voice Clarity على مستوى النظام مع كافة التطبيقات التي تستخدم وضع “معالجة إشارات الاتصالات” كتطبيقات المكالمات والاجتماعات عبر الإنترنت والدردشات الصوتية في كثير من الألعاب الشائعة، مما يعني أنه يمكن الاستفادة منها دون انتظار المطورين لدعمها في تطبيقاتهم.

وتتعاون شركات مايكروسوفت وكوالكوم وإنتل وAMD من أجل الاستفادة من آليات الذكاء الاصطناعي في أجهزة الحاسوب لتحسين تجربة المستخدم، مع وعود بإضافات أخرى مستقبلًا مع تطوير عتاد الأجهزة والاعتماد على رقاقات مخصصة للذكاء الاصطناعي.

ويوفر الإصدار التجريبي الأخير من نظام ويندوز 11 مزايا أخرى مثل إمكانية الوصول الفوري إلى الصور ولقطات الشاشة في أجهزة أندرويد المتصلة، وتحديث واجهة تنصيب نظام ويندوز، كما يضيف أيضًا دعمًا لمعيار USB4 العالي السرعة.