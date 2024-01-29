كيف تستفيد من جهاز هواوي MateBook D 16 وسماعة FreeClip لتعزيز إنتاجيتك؟

أطلقت شركة هواوي جهازين جديدين يكملان بعضهما بطريقة مثالية، وهما: الحاسوب المحمول (MateBook D 16)، وسماعات الأذن اللاسلكية (FreeClip) التي تمتاز بتصميمها المبتكر.

يتميز حاسوب (MateBook D 16) بشاشته الواسعة التي يبلغ مقاسها 16 بوصة، مع نسبة الشاشة إلى الهيكل التي تبلغ 90%، ونسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 16:10. بالمقارنة بنسبة العرض إلى الارتفاع التقليدية التي تبلغ 16:9، يوفر هذا الأمر مساحة عرض أوسع، مما يجعل الحاسوب مناسبًا للمهام التي تركز في الإنتاجية، مثل: العمل مع المخططات والمستندات، وكذلك للأغراض الترفيهية.

كما يمتاز هذا الحاسوب بالأداء القوي بفضل معالج إنتل العالي الأداء من الجيل الثالث عشر، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المزدوجة القناة، ومحرك الأقراص من نوع SSD العالي السرعة. مما يجعله خيارًا مثاليًا للمبدعين والأشخاص الذين يستخدمون حواسيبهم في أداء مهام متعددة ومعقدة، مثل: تحليل البيانات، وتجميع التعليمات البرمجية، والرسم وتحرير الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتميز هذا الحاسوب بأنه نحيف وخفيف الوزن بنحو ملحوظ، إذ يبلغ سمكه 17 ملم، ويزن نحو 1.68 كجم فقط، كما يتوفر بلونين عصريين، وهما: Space Gray و Mystic Silver.

وفي الوقت نفسه، ستجد أن سماعات (FreeClip) لا تشبه أي سماعات أذن لاسلكية أخرى رأيتها أو ارتديتها من قبل؛ لأنها تأتي بتصميم أنيق مبتكر أول مرة يشهده سوق السماعات اللاسلكية، وهو تصميم مقوس على شكل حرف (C) يشبه تصميم حلق الأذن، يتكيف مع أشكال وأحجام الأذن المختلفة، مما يجعلها مريحة وثابتة للارتداء طوال اليوم.

ولكن أهم ما يميز هذه السماعات أنها تتيح لك الاستماع إلى المقاطع الصوتية دون حجب الأصوات المحيطة وفقدان الاتصال بالواقع المحيط بك، كما تمتاز بأنها سماعات قابلة للتبديل، أي أنه يمكنك ارتداء أي من السماعتين على أي أذن دون حيرة في تحديد أيهما السماعة اليمنى أو اليسرى، فعلى سبيل المثال: عند ارتداء السماعات لن تأخذ وقتًا في معرفة أيهما السماعة اليمنى أو اليسرى التي تتناسب مع أذنك للحصول على أفضل تجربة استماع، وذلك بسبب أن هواوي دعمت سماعاتها بقنوات صوتية يمنى ويسرى ذاتية التكيف.

ولكن ما الذي يجعل هذين الجهازين ثنائيًا مثاليًا لتعزيز إنتاجيتك؟

ما يجعل هذين الجهازين ثنائيًا مثاليًا لتعزيز إنتاجيتك، هي مزية (تحسين الصوت الشخصي) Personal Voice Enhancement، المتوفرة في حاسوب (MateBook D 16)، التي تعمل مع سماعات (FreeClip) لتحسين جودة صوتك عند إجراء المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو أثناء الاجتماعات المهمة عبر الإنترنت.

كيف تعمل مزية (تحسين الصوت الشخصي)؟

لنفترض أنك تعمل مِن بُعد من مقهى مزدحم، فمع أحاديث الزبائن وأصوات آلات القهوة التي تملأ الخلفية، سيجد زملاؤك في الفريق صعوبة في سماعك أثناء الاجتماعات المهمة عبر الإنترنت، هنا يمكنك تفعيل مزية (تحسين الصوت الشخصي) في حاسوب (MateBook D 16 Pro)، للتخلص من الضوضاء المحيطة والتركيز على صوتك فقط.

تعمل هذه المزية على حجب الضوضاء المحيطة مثل: أصوات المرور في الشوارع ونباح الكلاب، كما تحلل بصمتك الصوتية لتتعرف صوتك، وتزيل الأصوات البشرية المتداخلة التي يلتقطها عادة ميكروفون الحاسوب في الأماكن الداخلية المزدحمة، مما يتيح للآخرين سماع صوتك في المكالمات بنحو أكثر وضوحًا خاصة في البيئات الصاخبة.

وعند إقران الحاسوب بسماعات (FreeClip) يرتفع مستوى التجربة الصوتية، إذ تعمل سماعات الأذن هذه مع جهاز MateBook D 16 للتخلص من الضوضاء والتركيز فقط على صوتك، والتأكد من عدم تفويت فريقك كلمة واحدة مما تقول.

كما تتعرف هذه المزية صوتك حتى لو بدا مختلفًا بسبب نزلة برد أو سماعة رأس مختلفة أو إذا كنت تتحدث مدة طويلة، إذ يمكنها التكيف مع تغييرات صوتك والتحقق من سماع الآخرين لك دائمًا كما تريد. وبذلك ستساعدك هذه المزية في التواصل بنحو أفضل وأكثر ثقة في أي موقف.

أسعار حاسوب (MateBook D 16) وسماعات (FreeClip) في السعودية:

يتوفر حاسوب (MateBook D 16) وسماعات (FreeClip) للشراء في المملكة العربية السعودية من خلال موقع هواوي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

يبدأ سعر حاسوب (MateBook D 16) المزود بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel) من 2499 ريالًا سعوديًا، وتتوفر سماعات (FreeClip) بسعر قدره 749 ريالًا سعوديًا.