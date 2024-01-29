سامسونج تعود إلى مجدها مع سلسلة Galaxy S24

نجحت سلسلة هواتف Galaxy S24 المزودة بالذكاء الاصطناعي من سامسونج في الطلبات الأولية في مرحلة ما قبل البيع.

وتجذب سلسلة الهواتف الذكية Galaxy S24 الكثير من الاهتمام، إذ سجلت الشركة عددًا كبيرًا من الطلبات الأولية في مرحلة ما قبل البيع مقارنةً بإطلاق أي أجهزة جديدة تابعة لسلسلة Galaxy S.

وحصلت هواتف Galaxy S24 على العدد الأكبر من الطلبات الأولية في تاريخ سلسلة Galaxy S بأكمله.

وبلغ عدد الطلبات الأولية في مرحلة ما قبل البيع نحو 1.21 مليون وحدة، وهو رقم يزيد بمقدار 11 في المئة مقارنةً بعدد الطلبات الأولية في مرحلة ما قبل البيع لأجهزة Galaxy S23 الذي بلغ نحو 1.09 مليون وحدة.

وبناءً على أرقام الطلبات الأولية في مرحلة ما قبل البيع، فإن المؤشرات توضح أن سلسلة Galaxy S24 قد تكون الجيل الأفضل أداءً من هواتف Galaxy S في الذاكرة الحديثة من ناحية الطلبات الأولية في مرحلة ما قبل البيع.

وتقدر Counterpoint Research مبيعات Galaxy S24 المحتملة بمقدار 36 مليون وحدة لعام 2024. وفي حال كان التقدير دقيقًا، فإن ذلك يعني زيادة بمقدار 12.5 في المئة عن الهدف الداخلي لشركة سامسونج البالغ قدره 32 مليون وحدة.

وقد تصبح أجهزة Galaxy S24 الهواتف ذات المبيعات الكبرى منذ إطلاق Galaxy S10 في عام 2019، وذلك بشرط تجاوز مبيعاتها مقدار 30 مليون وحدة، إذ لم يتجاوز أي جهاز Galaxy S الحاجز البالغ قدره 30 مليونًا منذ ذلك الحين.

وأطلقت سامسونج سلسلة Galaxy S10 في شهر مارس 2019، وتتكون السلسلة من Galaxy S10e و Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus و Galaxy S10 Plus 5G. ومن المفترض أن الشركة باعت مقدار 37 مليون وحدة مجتمعة من الهواتف الذكية في الأشهر الستة الأولى من إطلاقها.

ولا يوجد في الوقت الحالي بيانات بخصوص مبيعات النماذج الفردية من سلسلة Galaxy S24، مع أن التقارير تشير إلى أن اهتمام المستهلك يميل نحو Galaxy S24 Ultra، وهو الهاتف الكبير والمرتفع السعر ضمن التشكيلة الذي يتميز بإطار من التيتانيوم مشابه لما هو موجود في آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.