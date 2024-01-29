ريلمي تطلق سلسلة Realme 12 Pro 5G

كشفت ريلمي عن سلسلة Realme 12 Pro 5G للأسواق العالمية، وتتكون التشكيلة من نموذجين يطلق عليهما اسم Realme 12 Pro 5G و Realme 12 Pro Plus 5G.

ويشترك الهاتفان في تصميم مماثل مع أنهما يأتيان بمجموعات مختلفة من المواصفات. ويتميز الجهازان بالتصميم والكاميرا.

ويأتي كلا النموذجين بنسخة فاخرة مطورة بالاشتراك مع صانع الساعات السويسري أوليفييه سافيو.

ويصل الهاتفان بتصميم مستوحى من الساعات الفاخرة مع جهة خلفية من الجلد الصناعي. ويبلغ سمكهما 8.75 ملم، ويزنان نحو 195 جرامًا.

ويعد Realme 12 Pro Plus 5G بمنزلة الهاتف الذكي المنخفض التكلفة في السوق المزود بكاميرا بيريسكوب، كما أن العدسة الرئيسية هي من الدرجة الرائدة.

ويحتفظ هاتف Realme 12 Pro Plus 5G بتصميم سابقه Realme 11 Pro Plus مع بعض التعديلات.

وزودت ريلمي Realme 12 Pro Plus 5G بشاشة منحنية من فئة OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا ومستوى سطوع يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع.

ويشغل معالج Snapdragon 7s Gen 2 من كوالكوم الجهاز، ويعتمد الهاتف على واجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى أندرويد 14.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX890 وميزة التثبيت البصري للصورة، وعدسة بيريسكوب مقربة بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع مستشعر OV64B من OmniVision وميزة التثبيت البصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 67 واطًا.

وزودت ريلمي الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة ومكبرات صوت مزدوجة تدعم تقنية Dolby Atmos.

ويأتي هاتف Realme 12 Pro Plus 5G بسعر قدره 360 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر قدره 385 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت، وبسعر قدره 410 دولارات لنسخة 12 جيجابايت/256 جيجابايت.

وزودت ريلمي Realme 12 Pro 5G بشاشة منحنية من فئة OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا ومستوى سطوع يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع.

ويشغل معالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم الجهاز، ويعتمد الهاتف على واجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستند إلى أندرويد 14.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX882 وميزة التثبيت البصري للصورة، وعدسة مقربة بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX709 وميزة التثبيت البصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 67 واطًا.

وزودت ريلمي الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة ومكبرات صوت مزدوجة تدعم تقنية Dolby Atmos.

ويأتي هاتف Realme 12 Pro 5G بسعر قدره 315 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر قدره 325 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت.