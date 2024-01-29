الكشف عن قرص T-Force Ge Pro SSD بسرعة قراءة تصل إلى 14 جيجابايت/ الثانية

أعلنت شركة TeamGroup استخدام وحدة التحكم في الذاكرة IG5666 من شركة InnoGrit لأول مرة مع قرصها الجديد T-Force Ge Pro SSD.

وتستخدم جميع أقراص SSD M.2 PCIe 5.0 x4 وحدة التحكم في الذاكرة PS5026-E26 من شركة Phison. لكن هذه المرة قررت TeamGroup تجربة منصة مختلفة تمامًا باعتمادها على وحدة التحكم في الذاكرة IG5666، لتكون أول شركة داعمةٍ لواجهة اتصال PCIe 5.0 x4 من شركة InnoGrit تستخدم وحدة التحكم تلك.

وتؤكد شركة TeamGroup أن قرص T-Force Ge Pro SSD لا يعتمد فقط على وحدة تحكم مختلفة، ولكنها تفتخر أيضًا باعتماده على ذاكرة 3D TLC NAND المشهورة. هذا المزيج سمح لقرص T-Force Ge Pro SSD بتحقيق سرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 14 جيجابايت/ الثانية، وسرعة كتابة متسلسلة تصل إلى 11.4 جيجابايت/ الثانية.

ومن مزايا وحدة التحكم في الذاكرة InnoGrit IG5666 أنها تحتوي على العديد من النوى التي يمكنها التعامل مع خوارزمية تصحيح الأخطاء (LDPC ECC)، مع كفاءة فضلى في معدل استهلاك الطاقة، وتدعم ثماني قنوات لذاكرة NAND، وتأتي بدقة تصنيع قدرها 12 نانومتر، وتدعم أيضًا واجهة اتصال PCIe 5.0 x4.

يتوفر قرص T-Force Ge Pro SSD بحجم قدره 1 تيرابايت، و2 تيرابايت، و4 تيرابايت، بالإضافة إلى أنه يعتمد على ذاكرة 3D TLC NAND العالية الأداء بسرعة تصل إلى 2400 ميجا عملية نقل/ الثانية (MT/s).

ويستخدم قرص T-Force Ge Pro SSD مبردًا مصنوعًا من مادة الغرافين الذي يقال إنه كافٍ للحفاظ على أداء القرص تحت الضغط الشديد. اللافت أن استخدام مثل هذا المبرد يسمح بتركيب قرص T-Force Ge Pro بسهولة مع حاسوب مكتبي بسبب اعتماده على مبرد بحجم رقيق.

أخيرًا، تخطط شركة TeamGroup لتقديم منتجها الجديد T-Force Ge Pro SSD بضمان لمدة خمس سنوات، مع فتح باب الحجز الأولي في 9 من فبراير دون الكشف عن الأسعار.