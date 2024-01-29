الصين تسابق الزمن لتصبح رائدة في الذكاء الاصطناعي

حققت الصين علامة بارزة في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال الموافقة على أكثر من 40 نموذجًا للذكاء الاصطناعي للاستخدام العام، إذ تسعى البلاد جاهدة إلى اللحاق بالولايات المتحدة في تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويعد هذا الحدث المهم الذي حدث في غضون ستة أشهر من بدء عملية الموافقة الجديدة بمنزلة تذكير بالتزام الصين بالتقدم في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وأفادت صحيفة Securities Times المدعومة من الدولة الصينية أن الهيئات التنظيمية الصينية منحت الموافقات لأربعة عشر نموذجًا لغويًا كبيرًا للاستخدام العام في الأسبوع الماضي.

وتعد هذه الدفعة الرابعة من الموافقات التي منحتها الصين، التي تشمل شاومي و 4Paradigm و 01.AI من بين المستفيدين، مما يشير إلى اعتماد سريع ومركز لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة.

وبدأت بكين بمطالبة شركات التكنولوجيا بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية لفتح النماذج اللغوية الكبيرة أمام الجمهور في شهر أغسطس الماضي.

وشددت بكين على نهج الصين تجاه تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي في حين تسعى جاهدة إلى إبقائها تحت سلطتها وسيطرتها.

وكان هذا المطلب بمنزلة خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو الذكاء الاصطناعي مع ضمان بقائه ضمن الإطار التنظيمي للحكومة.

ووافقت بكين على الدفعة الأولى من نماذج الذكاء الاصطناعي في شهر أغسطس بعد وقت قصير من اعتماد عملية الموافقة.

وكانت بايدو وعلي بابا وبايت دانس من بين الشركات الصينية الأولى التي حصلت على الموافقات.

ومنحت الهيئات التنظيمية الصينية دفعتين أخريين من الموافقات في شهري نوفمبر وديسمبر قبل إعطاء الضوء الأخضر لمجموعة أخرى هذا الشهر.

ولم تكشف الحكومة عن القائمة الدقيقة للشركات المعتمدة، مع أن الوتيرة السريعة للموافقات تعكس الاهتمام الكبير والجهود التي تبذلها الشركات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة Securities Times إن بكين وافقت على أكثر من 40 نموذجًا للذكاء الاصطناعي.

وسارعت الشركات الصينية إلى تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي منذ أن اجتاح روبوت الدردشة التابع لشركة OpenAI العالم في عام 2022.

وامتلكت الصين في ذلك الوقت 40 في المئة من إجمالي عدد النماذج اللغوية الكبيرة المتاحة عالميًا البالغ قدرها 130 نموذجًا لغويًا كبيرًا، في حين كانت الولايات المتحدة تمتلك 50 في المئة، وفقًا لشركة الاستثمار وإدارة الأصول وتمويل الشركات CLSA.

واجتذب روبوت الدردشة الرائد في الصين Ernie من بايدو أكثر من 100 مليون مستخدم، وذلك وفقًا لتصريحات الشركة الصادرة في شهر ديسمبر 2023.