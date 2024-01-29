أهم المزايا الجديدة في شاشة هاتف Galaxy S24 Ultra

يُعدّ (Galaxy S24 Ultra) هو الهاتف الأكثر تميزًا في سلسلة هواتف (Galaxy S24) الجديدة من سامسونج، وذلك بفضل التحسينات والمزايا الجديدة التي يدعمها، إذ طورت سامسونج تصميمه ليصبح أنحف، واستخدمت مادة التيتانيوم في تصنيع الإطار، كما أنه أول هاتف من سامسونج يدعم تقنية (Wi-Fi 7) للاتصال اللاسلكي.

علاوة على ذلك؛ طورت سامسونج شاشة هاتف (Galaxy S24 Ultra) ودعمتها بطبقة مصنوعة من أحدث مواد زجاج كورنينج، وهي: (Corning Gorilla Armor)، التي توفّر مزيجًا استثنائيًا من المتانة والوضوح البصري.

ولكن ما مواصفات شاشة هاتف (S24 Ultra)، وما المزايا الجديدة فيها، وكيف توفر طبقة زجاج (Corning Gorilla Armor) التي استخدمتها سامسونج لحماية الشاشة معايير جديدة للمتانة والوضوح البصري؟

أولًا؛ مواصفات شاشة هاتف (Galaxy S24 Ultra) ومزاياها الجديدة:

يأتي هاتف (Galaxy S24 Ultra) بشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة، وتدعم معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا.

أعلى درجة سطوع:

تمتاز شاشة هاتف (S24 Ultra) بدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وهذا أكثر بكثير من درجة سطوع شاشة هاتف (iPhone 15 Pro Max) التي تبلغ ذروتها 2000 شمعة في المتر المربع، وهذا يعني أن شاشة هاتف (S24 Ultra) تضمن تجربة استخدام مثالية في الظروف الخارجية تحت أشعة الشمس المباشرة.

شاشة مسطحة مثالية مع قلم S-Pen:

تُعدّ هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن التي تقدم فيها سامسونج هواتف جديدة في سلسلة (جالاكسي إس) دون أي شاشات منحنية، إذ قدمت في هاتف (Galaxy S24 Ultra) هذا العام شاشة مسطحة، تمتاز بأن حافاتها أقل بنسبة قدرها 47% في الجوانب من شاشة إصدار العام السابق.

ومن المفترض أن تسهل هذه الشاشة استخدام قلم S Pen، خاصة حول الحافات، بالإضافة إلى ذلك ستسهل الشاشة المسطحة تثبيت واقي الشاشة بنحو أفضل من الشاشة المنحنية.

ثانيًا؛ كيف توفر طبقة زجاج (Gorilla Armor) معايير جديدة للمتانة والوضوح البصري في شاشة الهاتف؟



علاوة على كل المزايا المذكورة سابقًا؛ تقدم طبقة زجاج (Corning Gorilla Armor) التي استخدمتها سامسونج لحماية شاشة الهاتف معايير جديدة للمتانة والوضوح البصري، وأبرزها:

تقليل الانعكاس:

يُعد (Corning Gorilla Armor) نوعًا مميزًا من زجاج حماية الهواتف الذكية، وعند مقارنته بالزجاج القياسي، ستجد أنه يقلل من الانعكاس بنسبة تصل إلى 75%، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم من حيث إمكانية قراءة محتوى الشاشة تحت ضوء الشمس المباشر، كما يساعد في تقليل وهج الشاشة أو انعكاساتها في ظروف الإضاءة والبيئات المختلفة.

تحسين المتانة ومقاومة الخدش:

صُممت طبقة زجاج (Corning Gorilla Armor) الجديدة لتعزيز متانة هاتف (Galaxy S24 Ultra)، إذ أظهرت الاختبارات المعملية الداخلية لها التي أجرتها شركة Corning متانة فائقة مقارنة بتلك المصنوعة من مادة الألمينوسيليكات.

ولتقييم مقاومة الخدش، ابتكرت شركة (Corning) اختبارًا معمليًا جديدًا يُسمى (Scratch Bot) لمحاكاة الخدوش الدقيقة التي قد تحدث خلال الاستخدام اليومي. وخلال هذا الاختبار، الذي يخضع لمعايير صارمة، أظهرت طبقة زجاج (Corning Gorilla Armor) قدرة أعلى بنحو أربع مرات في مقاومة الخدش مقارنة بالطبقة المصنوعة من مادة الألمينوسيليكات.

صديقة للبيئة:

تحتوي طبقة زجاج (Corning Gorilla Armor) على معدّل قدره 25% من المواد المعاد تدويرها قبل الاستهلاك، وذلك بحسب الشركة العالمية لعلوم السلامة (UL Solutions) وفقًا لإجراءات التحقق من صحة المطالبة البيئية للمحتوى المعاد تدويره.

ولمعرفة كافة مواصفات ومزايا هاتف (Galaxy S24 Ultra) الجديد من سامسونج، يمكنك الاطلاع على المقالات التالية: