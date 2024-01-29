أمازون تتخلى عن صفقة الاستحواذ على iRobot

أعلنت شركة أمازون إلغاء صفقة الاستحواذ على شركة iRobot الأمريكية المتخصصة في مجال تصنيع الأجهزة الروبوتية الموجهة للمستهلكين.

وكانت أمازون قد أعلنت صفقة الاستحواذ على iRobot منتصف عام 2022 في مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي، لكنها باتت سريعًا هدفًا لهيئات مراقبة مكافحة الاحتكار، وخاصة في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) قد أعلنت رسميًا منتصف العام الماضي أنها تنظر في الصفقة، كما أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن التأثير السلبي المحتمل للصفقة في المنافسة.

ولم تشر الشركتان إلى الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي تجاه الصفقة، لكن وكالة بلومبيرغ أفادت بأن الاعتراض المحتمل للاتحاد الأوروبي على الصفقة هو السبب المرجح لإلغاء الصفقة.

وقررت الشركتان العمل على إلغاء الصفقة بدلًا من إجراء أي تغييرات إضافية قد تجعلها تلقى قبولًا لدى الجهات التنظيمية.

وتخضع الصفقة أيضًا للتدقيق من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، لكن على مستوى أقل مقارنةً بما تلقاه من اهتمام في الاتحاد الأوروبي.

وتجب موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من أجل تمرير الصفقات الكبرى من ذلك النوع.

ومع إلغاء الصفقة، أعلنت شركة iRobot عزمها فصل نحو 350 موظفًا يمثلون تقريبًا ثلث القوى العاملة في الشركة، كما استقال مؤسس الشركة، كولين أنجل، من منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس إدارة الشركة.

وتدفع أمازون لشركة iRobot نحو 94 مليون دولار أمريكي كرسوم لإنهاء الصفقة الملغاة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة iRobot هي شركة أمريكية متخصصة في تصنيع أجهزة الروبوت وأجهزة المنزل الذكية مثل مكنسة Roomba وجهاز تنظيف الأرضيات Braava، وغيرها من الأجهزة التي تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار والذكاء الاصطناعي لتحقيق أداء فعّال في مهام التنظيف والصيانة.