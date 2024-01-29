أفضل الحواسيب المحمولة التي تمتاز بعمر البطارية الطويل هي الحواسيب القادرة على التعامل مع مهامك اليومية بكفاءة عالية بالإضافة إلى الكفاءة في استهلاك الطاقة حتى لا تنفد طاقة البطارية في منتصف اليوم، ولا تضطر إلى إعادة شحنها عدة مرات في اليوم.

يُعدّ عمر البطارية الطويل من أبرز المزايا التي تجب مراعاتها عند البحث عن حاسوب محمول جديد، فعدم الحاجة إلى شحن الحاسوب أكثر من مرة في اليوم، يساعدك في إكمال مهامك براحة أكثر ولن تضطر إلى أن تكون قريبًا من مصدر الكهرباء لشحن الحاسوب، ويمكنك العمل من أي مكان تريده.

وبالإضافة إلى عمر البطارية الطويل، لا بد من التحقق من المواصفات الأخرى التي يتمتع بها الحاسوب قبل الشراء، وسنوضح فيما يلي مواصفات بعضٍ من أفضل الحواسيب المحمولة التي تمتاز بعمر البطارية الطويل:

1- حاسوب آبل MacBook Pro M3:

يعمل حاسوب آبل MacBook Pro M3 بمعالج M3 الجديد من آبل الذي يقدم أداءً قويًا؛ مما يجعل هذا الحاسوب خيارًا مناسبًا للمبرمجين والعاملين في مجال تحرير مقاطع الفيديو، هذا بالإضافة إلى كفاءة معالج M3 في استهلاك الطاقة؛ مما يجعل حاسوب آبل MacBook Pro M3 يمتاز بعمر البطارية الطويل.

يضم هذا الحاسوب شاشة بمقاس قدره 14 بوصة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويأتي مع ذاكرة موحدة (Unified Memory) بسعة تبدأ من 8 جيجابايت وتصل إلى 24 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تبدأ من 512 جيجابايت وتصل إلى 2 تيرابايت.

يمكن أن يستمر حاسوب MacBook Pro M3 بالعمل لمدة تصل إلى 22 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو في تطبيق Apple TV وما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر شبكة الواي فاي.

ولتتعرف أبرز الفروق بين حواسيب MacBook Pro M3 وحواسيب MacBook Pro M2، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين حواسيب MacBook Pro M2 و MacBook Pro M3“.

يُباع حاسوب MacBook Pro M3 الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة بسعر يبدأ من 1599 دولارًا.

2- حاسوب آبل MacBook Pro M3 Max:

يُعدّ حاسوب آبل MacBook Pro M3 Max من أفضل الحواسيب المحمولة المتوفرة في الأسواق، ويأتي بمقاس قدره 16 بوصة، ويمتاز بالأداء القوي جدًا، والسرعة في معالجة المهام الكثيفة، وذلك بفضل معالج M3 Max الأحدث من آبل.

من ناحية التصميم، يأتي هذا الحاسوب بالتصميم ذاته للطرز الأخرى باستثناء أنه متاح بلون جديد هو الأسود الفلكي (Space Black) المصمم لمقاومة ظهور بصمات الأصابع.

يضم حاسوب MacBook Pro M3 Max شاشة بمقاس قدره 16.2 بوصة وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم تقنية ProMotion، ويأتي هذا الحاسوب مع ذاكرة موحدة (Unified Memory) بسعة تبدأ من 36 جيجابايت وتصل إلى 128 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تبدأ من واحد تيرابايت وتصل إلى 8 تيرابايت.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن يستمر هذا الحاسوب بالعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو في تطبيق Apple TV وما يصل إلى 12 ساعة من تصفح الويب عبر شبكة الواي فاي.

يُباع حاسوب MacBook Pro M3 Max بسعر يبدأ من 3499 دولارًا.

3- حاسوب HP Dragonfly Pro:

يُعدّ حاسوب Dragonfly Pro من HP من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للمبرمجين والذين يعملون في مجال تحرير مقاطع الفيديو، ويضم شاشة تعمل باللمس بقياس قدره 14 بوصة، ويتمتّع بأداء قوي بفضل معالج (AMD Ryzen 7 7736U) الذي يعمل به، ويأتي هذا الحاسوب مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تستمر بطارية حاسوب HP Dragonfly Pro بالعمل لمدة قدرها 15 ساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة.

يُباع حاسوب HP Dragonfly Pro بسعر قدره 1550 دولارًا.

4- حاسوب Surface Pro 9 من مايكروسوفت:

يندرج حاسوب مايكروسوفت Surface Pro 9 ضمن فئة 2 في واحد، ويضم شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 13 بوصة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدوم بطاريته لمدة تصل إلى 15 ساعة.

يعمل هذا الحاسوب المحمول بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i5-1235U) الذي يضمن الأداء القوي والسريع للحاسوب.

ويأتي هذا الحاسوب مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 8 جيجابايت وتصل إلى 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع (SSD) بسعة تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب Microsoft Surface Pro 9 بسعر يبدأ من 1000 دولار.

5- حاسوب Lenovo Chromebook Duet 3:

يضم حاسوب Chromebook Duet 3 من لينوفو شاشة تعمل باللمس بمقاس يبلغ 10.9 بوصات، وتستمر بطاريته بالعمل لمدة قدرها 12 ساعة.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Snapdragon 7c Gen 2) ويعمل بنظام التشغيل Chrome OS، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يُباع حاسوب Lenovo Chromebook Duet 3 بسعر قدره 379 دولارًا.