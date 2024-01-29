أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم الوقت وجدولة المهام

يُعدّ تنظيم الوقت وجدولة المهام من الأمور الأساسية التي تساعد في زيادة الإنتاجية، ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لجدولة المهام أن تُنظّم مهامك تلقائيًا بحسب أولوياتك، كما تتكيف هذه الأدوات مع التغييرات التي تضيفها في جدول مهامك وتُعيد ترتيبه بطريقة مناسبة.

يُساعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم الوقت وجدولة المهام في توفير الوقت الذي تقضيه عادةً في جدولة مهامك؛ مما يساعدك في التركيز في أداء المهام المهمة وزيادة الإنتاجية، ومن أبرز هذه الأدوات ما يلي:

1- أداة Reclaim AI:

Reclaim AI هي أداة لجدولة المهام تدعم الذكاء الاصطناعي لتنظيم مهامك واجتماعاتك بناءً على أولوياتك. ويمكنك مزامنة حسابك في تطبيق تقويم جوجل (Google Calendar) لإضافة جميع الأحداث تلقائيًا إلى أداة Reclaim.

تستخدم أداة Reclaim الذكاء الاصطناعي لجدولة أكثر المهام أهمية تلقائيًا قبل ملء التقويم الخاص بك بعناصر ذات أهمية قليلة. ومن أبرز مزايا هذه الأداة قدرتها على التكيف مع التغييرات المستمرة في جدول أعمالك؛ إذ تُعيد هذه الأداة جدولة مهامك تلقائيًا عندما تكون هناك تغييرات في جدولك الزمني أو أولوياتك أو عند حدوث تداخل في أوقات الأحداث المضافة إلى التقويم.

ومزية أخرى تمتاز بها هذه الأداة هي قدرتها على التمييز بين الأحداث والعادات المتكررة والاجتماعات وترتيب الجدول بناءً عليها، على سبيل المثال: تحظر هذه الأداة تلقائيًا الوقت الخاص بالعادات المتكررة مثل: تناول الغداء أو أوقات الراحة؛ مما يساعد في تحسين التوازن بين العمل وجوانب الحياة الأخرى.

2- أداة Vimcal:

Vimcal هي أداة للجدولة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتضمن واجهة سهلة الاستخدام تساعدك في تنظيم وقتك ومهامك، وعند البدء باستخدام هذه الأداة، سيُطرح عليك بعض الأسئلة الأساسية عن مهامك وأولوياتك، وستتمكن من مزامنة حسابك في تطبيق التقويم الذي تستخدمه لإضافة المهام تلقائيًا.

تحتوي Vimcal أيضًا على وضع التركيز (Focus) مع مؤقت يساعدك في تعيين أوقات خاصة لإنجاز المهام وتعزيز الإنتاجية، ويوفر وضع التركيز أصواتًا مهدئة لمساعدتك في زيادة التركيز وتحسين إنتاجيتك في أثناء جلسات العمل.

تحتوي أداة Vimcal أيضًا على مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي تُسمى AI Time Finder، تتيح لك إضافة أوقات الاجتماعات المقترحة من الأشخاص الآخرين، وستجد تلقائيًا أنسب وقت للاجتماع بناءً على جدولك الزمني، وتوفر هذه المزية الوقت والجهد عند جدولة الاجتماعات مع أطراف متعددة.

3- أداة Trevor AI:

Trevor AI هي أداة لجدولة المهام اليومية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتحتوي على مزية تسمى (Time blocking) لمساعدتك في التركيز وزيادة الإنتاجية؛ إذ تعمل هذه المزية بالذكاء الاصطناعي لتخصيص الوقت المناسب لكل مهمة اعتمادًا على أولوياتك؛ إذ يمكنك بسهولة إضافة المهام واستخدام هذه المزية لجدولة المهام تلقائيًا بناءً على أهميتها.

وإذا كنت غير راضٍ عن الجدول الزمني الذي نظمته هذه المزية، فيمكنك بسهولة سحب المهام وإسقاطها في أوقات زمنية مختلفة. ويمكن لأداة Trevor AI أيضًا تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية أصغر؛ مما يسهل التركيز وإنجاز المهام بسرعة.

تحتوي Trevor AI على واجهة سهلة الاستخدام، وتتكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى، مثل: تقويم جوجل وتطبيق Todoist و Outlook؛ مما يسمح لك بمزامنة جدولك بسلاسة.

4- أداة Clockwise:

Clockwise هي أداة للجدولة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى مساعدتك في تنظيم الوقت والمهام من خلال العثور على أفضل وقت للاجتماع أو أي حدث جديد بحسب مواعيد مهامك الأخرى، وتساعدك في تحسين سير عملك من خلال جدولة الاجتماعات والأحداث تلقائيًا لتوفير الوقت ولتتمكن من التركيز في إكمال مهامك.

عند البدء باستخدام Clockwise ستجد قسمًا يُسمى (Your ideal day) حيث يمكنك إضافة ساعات عملك، وأوقات الاجتماعات المرغوبة لديك، وأوقات التركيز المناسبة لك، ومقدار وقت التركيز الذي تريده في الأسبوع، كما يمكنك مزامنة مهامك المضافة إلى تطبيق التقويم الذي تستخدمه تلقائيًا، وإدارة جميع اجتماعاتك من مكان واحد.

ستحدد أداة Clockwise أوقات الاجتماعات وفقًا للمعلومات التي أضفتها إلى قسم (Your ideal day)، وتنظم التقويم الخاص بك تلقائيًا لإتاحة المزيد من الوقت للقيام بالأعمال المهمة. وتستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل وقت للاجتماعات، مع الأخذ في الحسبان بعض العوامل، مثل: وقت التركيز وساعات الاجتماع المرغوبة وأوقات الراحة.

5- أداة TimeHero:

تهدف أداة TimeHero إلى مساعدتك في قضاء وقت قليل في التخطيط لمهامك وتوفير المزيد من الوقت لإنجاز المهام المهمة، وتعتمد هذه الأداة على تقنية الذكاء الاصطناعي لجدولة مهامك تلقائيًا بناءً على أوقات الفراغ ومواعيد استحقاق المهام.

تتكيف هذه الأداة مع التغييرات في جدولك الزمني، مثل: إضافة اجتماعات جديدة أو أيام إضافية للراحة؛ إذ تُعيد جدولة المهام تلقائيًا بعد إحداث أي تغيير في الجدول.

تتكامل هذه الأداة مع الأدوات الشائعة مثل: جيميل (Gmail) وسلاك (Slack) وزوم، كما تتكامل مع تطبيقات التقويم لتتمكن من مزامنة مهامك تلقائيًا.