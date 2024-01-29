آبل تستعد لإطلاق أجهزة آيباد جديدة بمواصفات ثورية

تستعد آبل لإطلاق نماذج جديدة من iPad Air و iPad Pro في نهاية شهر مارس، وفقًا للصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرغ.

وقال جورمان إن نماذج iPad Air و iPad Pro الجديدة دخلت مرحلة الإنتاج ضمن سلسلة توريد الشركة في آسيا.

ومن المتوقع أن تحصل تشكيلة iPad Air على حجم شاشة جديد بقياس قدره 12.9 بوصة إلى جانب نموذج محدث بقياس قدره 10.9 بوصات.

وتشمل المزايا المحتملة لنموذج iPad Air القادم شريحة M2 للحصول على أداء سريع، وإعادة تصميم نتوء الكاميرا الخلفية، ودعم معياري Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3، دون توقع حدوث تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي.

وأصدرت آبل الجيل الخامس الحالي من iPad Air المزود بشريحة M1 في شهر مارس 2022.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون نماذج iPad Pro التالية بقياس قدره 11 بوصة و 13 بوصة بمنزلة أجهزة آيباد الأولى المزودة بشاشات من فئة OLED.

وتسمح تقنية OLED لشاشات iPad Pro التالية بتوفير سطوع كبير وألوان حيوية ونسبة تباين مرتفعة واستهلاك منخفض للطاقة ومزايا أخرى مقارنة بالنماذج الحالية المزودة بشاشات من فئة LCD.

وتستخدم آبل شاشات من فئة OLED ضمن نماذج آيفون و Apple Watch، باستثناء iPhone SE.

ونظرًا إلى استخدام تقنية OLED، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار نماذج iPad Pro الجديدة.

وتدعم نماذج iPad Pro التي أصدرتها آبل في عام 2017 وما بعده تقنية ProMotion، مما يسمح بمعدل تحديث متغير بين 24 هرتزًا و 120 هرتزًا.

ومن المحتمل أن تسمح تقنية OLED بخفض معدل التحديث إلى 10 هرتز أو أقل لتوفير عمر البطارية.

وتشمل المزايا الأخرى المحتملة لنماذج iPad Pro التالية شريحة M3، والشحن اللاسلكي MagSafe، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard المعاد تصميمها مع لوحة تتبع كبيرة وغلاف علوي من الألمنيوم، وكاميرا أمامية موجهة نحو المناظر الطبيعية.

وقد تكون هناك أيضًا تغييرات في تصميم الكاميرا الخلفية، كما هو الحال في نماذج iPad Air التالية.

وأصدرت آبل نماذج iPad Pro الحالية المزودة بشريحة M2 في شهر أكتوبر 2022.