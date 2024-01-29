آبل تخطط لتغييرات كبرى مع نظام iOS 18 القادم

تخطط آبل لإجراء تغييرات كبرى في نظام تشغيل هواتف آيفون المقبل iOS 18، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير جديد.

وأفادت الصحيفة بأن آبل ترى نظام iOS 18 المنتظر أحد أكبر الترقيات لنظام iOS، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق.

ولم تكشف آبل على نحو رسمي عن خططها بشأن أنظمة التشغيل القادمة في أجهزتها، لكن من المتوقع أن تكشف الشركة عن كثير من المزايا التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي، وهو الاتجاه السائد حاليًا في أنظمة تشغيل الأجهزة الموجهة للمستهلكين.

وكانت آبل قد كشفت في وقتٍ سابق عزمها دعم معيار رسائل RCS، إذ سيعمل مع تطبيق الرسائل iMessage، ليتيح تبادل الرسائل بين هواتف أندرويد وآيفون بسهولة كبديل لرسائل SMS و MMS التقليدية.

وتتيح رسائل RCS إرسال نصوص وصور ومقاطع فيديو عالية الجودة ورسائل صوتية وملفات بأحجام كبيرة، كما تدعم الوجوه التعبيرية، ومؤشرات كتابة الرسائل، مع تشفير أفضل من الرسائل التقليدية، وغيرها من المزايا.

وأشارت صحيفة بلومبيرغ إلى أن نظام التشغيل iOS 18 سيضم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ستعمل على تحسين أداء المساعد الصوتي “سيري” في التفاعل مع المستخدمين، بالإضافة إلى تضمين تلك التقنيات في تطبيق الرسائل وتطبيقات أخرى مثل Pages و Keynote، ومنصاتها المختلفة مثل آبل ميوزيك و Xcode.

وتلاقي آبل انتقادات واسعة بشأن الترقيات الأخيرة لنظام iOS، إذ يرى قطاع كبير من المستخدمين أن تلك الترقيات لم تقدم أي تغييرات كبيرة في النظام أو واجهة المستخدم.

ومن المنتظر إعلان نظام iOS 18 المقبل منتصف العام الجاري خلال مؤتمر آبل للمطورين، على أن يُطلق لكافة المستخدمين في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.