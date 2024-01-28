نينتندو قد تعتمد على شاشة LCD بحجم قدره 8 بوصات مع جهاز سويتش 2

كثر الحديث عن جهاز الألعاب المحمول سويتش 2 في الآونة الأخيرة، وأحدث المعلومات الجديدة تشير إلى أن نينتندو تريد التركيز على تحسين حجم شاشة جهاز الألعاب المحمول.

ونشرت وكالة بلومبرغ تقريرًا يسلط الضوء على تحليلات الخبراء بشأن نوع لوحة الشاشة الذي سيستخدم مع جهاز نينتندو سويتش 2. تستند هذه المعلومات إلى تصريحات أدلى بها هيروشي هاياسي، مدير الأبحاث لشاشات العرض الصغيرة والمتوسطة في شركة Omdia.

ويرى هاياسي أن فريق تصميم الأجهزة في نينتندو قد قرر اختيار لوحة شاشة LCD بحجم قدره 8 بوصات لجهاز الألعاب المحمول سويتش 2، كما يعتقد هاياسي أن جهاز الألعاب المحمول سويتش 2 مقرر أن يصدر في وقت ما من هذا العام وربما يطلق في شهر سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن النموذج الأولي الذي أطلق في عام 2017 كان يستخدم لوحة شاشة LCD بحجم قدره 6.2 بوصات، بعد ذلك أطلقت نينتندو طراز سويتش لايت في عام 2019، الذي يُعد الأكثر قابلية للحمل بسبب وزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 277 جرامًا، بلوحة شاشة LCD بحجم قدره 5.5 بوصات. وفي عام 2021 أصدرت نينتندو طرازًا أحدث ولكن مع لوحة شاشة OLED بحجم قدره 7 بوصات.

إن صدقتْ هذه المعلومات، فهذا يعني أن جهاز سويتش 2 سيكون بحجم شاشة هو الأضخم لشركة نينتندو على الإطلاق، كما أن اختيار نينتندو لوحة LCD بدلًا من لوحة OLED يعد خطوة ذكية فهو يساعد في خفض التكاليف المالية. المعلومات المؤكدة أن هناك مئات المطورين يعملون على مشاريع مخصصة لجهاز سويتش 2 وذلك وفقًا لتقرير صدر من موقع GDC الأسبوع الماضي.

أخيرًا، رفضت شركة نينتندو التعليق على التقرير الصادر من وكالة بلومبرغ.