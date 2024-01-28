يندرج هاتف سامسونج Galaxy A25 ضمن الفئة المتوسطة، ويُعدّ من أفضل هواتف أندرويد المناسبة لذوي الميزانية المحدودة، فهو يتمتّع بتصميم أنيق، ويأتي مع العديد من التحسينات مقارنةً بالطراز السابق A24، وأبرزها: دعم شبكات الجيل الخامس (5G)، كما تدعم شاشته معدل تحديث قدره 120 هرتزًا بدلًا من 90 هرتزًا في الطراز السابق. بالإضافة إلى أنه يعمل بمعالج جديد، ويدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

وفيما يلي سنقدم مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A25 لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم والشاشة:

لم تُغيّر سامسونج التصميم العام لهاتف Galaxy A25 مقارنةً بالطراز السابق، باستثناء شكل الإطار الذي أصبح مسطحًا بالكامل، باستثناء الجزء الذي يضم زر التشغيل وأزرار التحكم في مستوى الصوت كما هو موضح في الصورة التالية:

يزيد هذا التصميم الشعور بالراحة في أثناء الإمساك بالهاتف. أما الجهة الخلفية فتأتي بالتصميم ذاته في الطراز السابق، وتضم ثلاث عدسات مرتبة رأسيًا وكل عدسة محاطة بإطار يفصلها عن العدسة الأخرى.

يضم هذا الهاتف مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في زر التشغيل الجانبي، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية (microSDXC)، ومنفذًا لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم.

يتوفر Galaxy A25 بأربعة ألوان، هي: الأصفر (Personality Yellow)، والأسود (Brave Black) والأزرق الفاتح (Fantasy Blue) والأزرق الغامق (Optionistic Blue).

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف Galaxy A25 شاشة بقياس قدره 6.5 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهو الفرق الأبرز في مواصفات الشاشة بين هاتف Galaxy A25 والطراز السابق Galaxy A24؛ إذ تدعم شاشة الطراز السابق معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

تأتي الشاشة من نوع (Super AMOLED)، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة قدرها 396 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة في المتر المربع.

البطارية والشحن:

يحتوي Galaxy A25 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويمكنها الاستمرار بالعمل لمدة تبلغ 10 ساعات في حالات الاستخدام المكثف، ولمدة تبلغ 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، ولمدة قدرها 12 ساعة من بث مقاطع الفيديو.

يأتي هذا الهاتف مع شاحن بقدرة تبلغ 25 واطًا، وعند استخدامه للشحن ستصل نسبة الشحن إلى 27% في مدة قدرها 15 دقيقة، وإلى 49% في مدة قدرها نصف ساعة، وتستغرق عملية الشحن الكامل للبطارية مدة قدرها 84 دقيقة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy A25 بمعالج (Exynos 1280) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.

سيحصل هذا الهاتف على أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وواجهة المستخدم، وسيحصل على تحديثات أمنية لمدة قدرها خمس سنوات.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A25 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

العدسة الثانية: فائقة الاتساع (ultrawide) تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

العدسة الثالثة: تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

عدسة الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وفيما يتعلق بجودة الصور، ستلاحظ أن الصور الملتقطة بكاميرا هاتف سامسونج Galaxy A25 في النهار تظهر التفاصيل فيها واضحة تمامًا، وتباين الألوان معتدل، ولا تبدو الصور مُحسّنة بنحو مفرط بل تبدو طبيعية.

أما في ظروف الإضاءة المنخفضة، فتلتقط الكاميرا الرئيسية في Galaxy A25 صورًا جيدة ولكنها غير مثالية، مثل التي تلتقطها في النهار أو في ظروف الإضاءة العالية.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية، فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A25 بسعر يبدأ من 848 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A25:

المواصفات Galaxy A25 المعالج معالج ( Exynos 1280) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر الشاشة 6.5 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأصفر، والأزرق الغامق، والأزرق الفاتح. الوزن 197 جرامًا. السعر يبدأ من 848 ريالًا سعوديًا.