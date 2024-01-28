سامسونج تعلن موعد توفر هواتفها الجديدة Galaxy S24 في السعودية 

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم، أن الموعد الرسمي لتوفر هواتفها الجديدة (Galaxy S24) في المملكة العربية السعودية سيكون يوم الأربعاء القادم الموافق 31 من يناير 2024، حيث سيتمكن عشاق أجهزة سامسونج في المملكة من الاستمتاع بتجربة هاتف محمول جديدة تمامًا بفضل المساعد الذكي (Galaxy AI)، الذي يقدم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المصممة لتسهيل حياة المستخدمين.

تضم سلسلة (جالاكسي إس24) الرائدة ثلاثة هواتف جديدة، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، تختلف من حيث الحجم والمواصفات والسعر.

أهم المزايا الجديدة في هواتف Galaxy S24:

تمتاز سلسلة هواتف Galaxy S24 هذا العام بالمساعد الذكي (Galaxy AI) الذي يقدم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تَعد بتحول ثوري في طريقة تفاعلك مع هاتفك، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

مزية الترجمة الفورية للمكالمات لتبسيط التواصل:

تعمل سلسلة هواتف Galaxy S24 على تبسيط التواصل عبر مزية الترجمة الفورية للمكالمات (AI Live Translate Call) الجديدة، التي تتيح لك إجراء المكالمات الصوتية، حتى إذا كان الطرف الآخر يتحدث بلغة لا تجيدها دون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث.

تستخدم هذه المزية الذكاء الاصطناعي لإظهار الترجمات الصوتية والنصية الثنائية الاتجاه لحظيًا في أثناء إجراء المكالمات الهاتفية في تطبيق الهاتف، كما تُعالج جميع بيانات المكالمات الهاتفية عبر نظام الذكاء الاصطناعي المدمج في الهواتف دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم الشركة، مما يحافظ على خصوصية البيانات.

مزية (Circle to Search) لتسهيل البحث:

تعاونت سامسونج مع شركة جوجل لتقديم مزية (Circle to Search) الجديدة، التي تقدم تجربة بحث جديدة في هواتفها الجديدة، إذ تتيح لك الوصول إلى محرك بحث جوجل وإجراء البحث الذي تريده في أثناء استخدام أي تطبيق في هاتفك، دون الحاجة إلى مغادرة هذا التطبيق.

في السابق، كان الضغط المستمر على زر الصفحة الرئيسية في أجهزة أندرويد يؤدي إلى تشغيل مساعد جوجل الصوتي، أما في هواتف (Galaxy S24)، فإن الإجراء نفسه يستدعي واجهة، حيث يمكنك رسم دائرة على العنصر المطلوب أو الضغط عليه لإجراء بحث عبر محرك جوجل. وبما أن النتائج تظهر فوق الشاشة المفتوحة أو شاشة التطبيق الذي تستخدمه حاليًا، فإن الخروج من الواجهة يعيدك ببساطة إلى حيث كنت في البداية.

تجارب مذهلة في مختلف المهام:

تمتاز سلسلة هواتف Galaxy S24 بتوفيرها تجارب مذهلة في مختلف المهام سواء عند اللعب بالألعاب أو تسجيل مقاطع الفيديو العالية الجودة وتحريرها، أو التنقل بين عدّة تطبيقات في الوقت نفسه، وغيرها من المهام، وذلك بفضل التحسينات في المعالج والشاشة.

كما تتميز هواتف سامسونج الجديدة أيضًا بأنها معززة بمنصة (Samsung Knox)، التي تتألف من طبقات متعددة من آليات الدفاع والأمان؛ مما يساهم في حماية البيانات والمعلومات من البرامج الضارة والتهديدات، وكشف الثغرات الأمنية.

علاوة على ذلك؛ زودت سامسونج هواتفها الجديدة بمحرك بصري جديد يحمل اسم (ProVisual)، الذي وصفته بأنه عبارة عن مجموعة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تسمح لك بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية، حتى في أصعب ظروف التصوير من حيث الإضاءة وعدم الثبات عند التصوير، بالإضافة إلى أنها تسهل عليك تحرير ما التقطته الكاميرا.

كما يقدم محرك (ProVisual) الجديد نظام تصوير مختلفًا يُسمى (Quad Tele) في هاتف (Galaxy S24 Ultra) الأكبر في السلسلة، إذ يسمح باستخدام العدسات المقربة في الهاتف للحصول على مستويات تقريب بصري تصل إلى 10X بجودة بصرية فائقة الوضوح، وذلك بفضل مستشعر البكسل التكيفي (Adaptive Pixel Sensor)، كما تُعرض الصور الملتقطة أيضًا بوضوح عالٍ حتى عند مستوى تكبير رقمي يبلغ 100x باستخدام إمكانات التقريب الرقمي المحسنة.

أسعار هواتف سامسونج Galaxy S24 في السعودية:

تتوفر سلسلة هواتف Galaxy S24 في السعودية بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا، وتقدم سامسونج الآن عند الطلب السابق للهواتف تخفيضات وعروضًا قيمة، كما تُقدم برنامجًا لاستبدال هاتفك القديم بهاتف جديد مع توفير مبلغ مالي كبير، وتستمر هذه العروض والتخفيضات حتى يوم 31 من يناير 2024.

ولمعرفة الأسعار بالتفصيل والعروض والتخفيضات التي تقدمها سامسونج في السعودية، يمكنك الاطلاع على مقال: “ما أسعار هواتف Galaxy S24 الجديدة من سامسونج في السعودية؟“.