سامسونج تعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي من بايدو في Galaxy S24

لجأت سامسونج إلى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايدو من أجل إدماج روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي Ernie في هواتفها الذكية Galaxy S24، مما يسمح للمستخدمين بترجمة المكالمات في الوقت الفعلي، من بين مزايا أخرى.

وتتخلى مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy S24 المخصصة للصين عن Gemini من جوجل لصالح Ernie من بايدو.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من كشف سامسونج عن تشكيلة Galaxy S24 المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي إذ تحاول شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة تجاوز منافسيها باستخدام هذه التكنولوجيا.

وقالت سامسونج: “تتميز تشكيلة Galaxy S24 الآن بقدرات Ernie على الفهم والتوليد، إذ يستطيع مساعد سامسونج ترجمة المحتوى وكذلك تلخيص المحتوى الطويل إلى تنسيقات واضحة ومنظمة بذكاء، مما يؤدي إلى تبسيط تنظيم النص الشامل”.

ويشير وصف سامسونج لسلسلة Galaxy S24 عبر موقعها الإلكتروني الصيني إلى العديد من المزايا نفسها التي تدعمها جوجل والتي ظهرت أول مرة في الأسبوع الماضي خلال حدث الإطلاق في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

ويتضمن ذلك إصدارًا من Circle to Search وترجمة المكالمات في الوقت الفعلي ومساعد النسخ ومساعد الصور.

ولا تحتوي صفحات منتجات Galaxy S24 الصينية أي إشارات إلى جوجل، التي لديها عمليات محدودة في البلاد.

ويشير تقرير حديث إلى أن آبل قد أنهت مسيرة سامسونج التي استمرت لمدة 14 عامًا بصفتها الشركة الرائدة عالميًا في شحن الهواتف الذكية.

كما نشرت IDC بيانات هذا الأسبوع تشير إلى أن آبل قد احتلت المركز الأول في السوق الصينية بحصة سوقية قدرها 17.3 في المئة أول مرة في عام 2023، وجاءت هونر في المركز الثاني، تليها فيفو وهواوي وأوبو، ولم تكن سامسونج ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وقالت بايدو في نهاية شهر ديسمبر إن عدد مستخدمي Ernie تجاوز مقدار 100 مليون مستخدم بعد أربعة أشهر فقط من إطلاق روبوت الدردشة للجمهور، إذ يتنافس مع أمثال Hunyuan من تينسنت و Tongyi Qianwen من علي بابا.

ويعد Ernie بمنزلة رد بايدو على ChatGPT من OpenAI، وهو روبوت دردشة قادر على توليد استجابات تشبه الاستجابات البشرية ردًا على مطالبات المستخدمين.

ووصل Ernie في شهر أغسطس الماضي بعد حصوله على موافقة الحكومة الصينية.