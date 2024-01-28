جوجل وسامسونج تسهلان نقل شرائح eSIM

تعمل شركتا جوجل وسامسونج على تسهيل اعتماد المستخدمين لشرائح الاتصال الرقمية eSIM.

ويبدو أن عصر بطاقات الاتصال التقليدية يقترب من نهايته تدريجيًا مع اكتساب شريحة الاتصال الرقمية eSIM زخمًا تدريجيًا.

وكانت سامسونج قد قدمت في السابق أداة لنقل شريحة الاتصال الرقمية eSIM ضمن One UI 5.1، مع أنها اقتصرت على أجهزة جالاكسي فقط.

ويشير التطور الأخير إلى أن جوجل وسعت التبني، مما يسمح للمستخدمين بنقل شريحة الاتصال الرقمية eSIM بين أجهزة أندرويد المختلفة.

وتتوافق هذه الخطوة مع وعد جوجل الذي أصدرته في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2023 بتقديم أداة جديدة لنقل شريحة الاتصال الرقمية eSIM لنظام أندرويد.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأداة مصممة للسماح للمستخدمين بنقل خطط هواتفهم المحمولة إلى أجهزة جديدة بأمان وسرعة، متجاوزة الحاجة إلى شرائح الاتصال الفعلية.

والتزمت جوجل الصمت بخصوص تفاصيل هذه الميزة وتاريخ إطلاقها، مع أن المستخدمين لاحظوا تنفيذها العملي أول مرة أثناء إعداد Pixel 8.

واستطاع الأشخاص نقل شريحة الاتصال الرقمية eSIM إلى Pixel 8 من جهاز Pixel القديم.

ودفع هذا الأمر البعض إلى الاعتقاد بأن الميزة قد تقتصر على أجهزة جوجل، مع أن الأمر ليس كذلك، إذ استطاع أحد المستخدمين استخدام أداة نقل بطاقة الاتصال من سامسونج أثناء إعداد هاتف Galaxy S24 Ultra.

وظهرت للمستخدم نافذة منبثقة عبر هاتف LG V60 ThinQ القريب تدعوه إلى نقل بطاقة الاتصال إلى هاتف Galaxy S24 Ultra عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

ولا يزال دعم شركات الاتصالات محدودًا في الوقت الحالي، مع أن هذا التطور يعد علامة فارقة مهمة في قدرة أندرويد على إدارة شريحة الاتصال الرقمية eSIM.

ويوفر التطور للمستخدمين مرونة وراحة في إدارة خطط هواتفهم المحمولة عبر أجهزة مختلفة.

وظل نقل شريحة الاتصال الرقمية eSIM بين الأجهزة أمرًا صعبًا بعض الشيء، وغالبًا ما يتطلب مساعدة مشغل شبكة الجوال أو شرائح اتصال جديدة.

ويشير التطور الحديث إلى أن ميزة نقل شريحة الاتصال الرقمية eSIM لنظام أندرويد تحظى بتوافق واسع عبر العلامات التجارية والنماذج في المستقبل.

وتوفر شريحة الاتصال الرقمية eSIM في جهازك مزايا أمنية محتملة. وقد لا يحدث الاستبدال الكامل لبطاقات الاتصال التقليدية بشريحة الاتصال الرقمية eSIM فورًا، مع أن التحول أصبح وشيكًا.