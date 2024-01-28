تحديث iOS 17.4.. إليك أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون

أطلقت آبل قبل يومين الإصدار التجريبي الأول من نظام iOS 17.4 الذي يأتي مع تحديثات كبيرة مقارنةً بالإصدارات السابقة، فبالإضافة إلى المزايا الجديدة، ستسمح آبل أيضًا للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي بتثبيت التطبيقات من خارج آب ستور.

إليك المزيد من التفاصيل حول أبرز المزايا الجديدة في تحديث iOS 17.4 القادم:

أولًا: تغييرات كبيرة للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي في تحديث iOS 17.4

إن أهم تغيير في تحديث iOS 17.4 هو السماح لمُستخدمي هواتف آيفون بتثبيت التطبيقات من خارج متجر التطبيقات الخاص بشركة آبل (آب ستور) App Store.

لكن هذا التغيير الكبير لن يصل إلى جميع المستخدمين فهو حصري للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي، فقد جاء قرار آبل في السماح بتثبيت التطبيقات من خارج آب ستور امتثالًا لحكم الاتحاد الأوروبي الذي يفرض على آبل السماح بتثبيت تطبيقات من خارج آب ستور.

ولدعم هذا التغيير، أضافت آبل أكثر من 600 واجهة برمجية جديدة للتطبيقات خاصة للمطورين وحددت المعايير الأساسية لخيارات الدفع، وإجراءات الأمان، وغيرها.

ثانيًا: أبرز المزايا الجديدة في iOS 17.4:

بالإضافة إلى السماح بتثبيت التطبيقات من خارج آب ستور، يتضمن تحديث iOS 17.4 مجموعة من المزايا الجديدة، وأبرزها:

سيعرض تطبيق البودكاست (Podcasts) نسخة مكتوبة للحلقات الصوتية، ويظهر النص المكتوب في أثناء الاستماع إلى حلقة البودكاست، ويمكن للمستخدم نسخ نص الحلقة إذا كان يرغب في مشاركته مع أشخاص آخرين في تطبيق آخر.

إضافة خيار جديد إلى مزية حماية الجهاز المسروق (Stolen Device Protection) يُتيح تفعيل التأخير الأمني لمدة ساعة عند محاولة تعطيل مزية حماية الجهاز المسروق أو تغيير إعدادات الأمان، حتى لو أُجري ذلك في المنزل أو أي مكان مألوف آخر.

يمكن للمساعد الصوتي سيري (Siri) قراءة الرسائل بلغات متعددة تختلف عن اللغة الأساسية للجهاز، ويمكن للمستخدمين اختيار اللغات التي يدعمها المساعد الصوتي سيري وتثبيتها من تطبيق الإعدادات.

ستسمح آبل رسميًا بتطبيقات بث الألعاب مثل: GeForce Now التي تضم مجموعة من الألعاب المختلفة التي يمكن تثبيتها مرة واحدة بدلًا من تثبيت كل لعبة بنحو فردي.

سيصل الإصدار الجديد من خدمة CarPlay إلى سيارات جديدة في iOS 17.4.

إضافة أكثر من 100 رمز تعبيري جديد إلى iOS 17.4 القادم.

ثالثًا: متى ستُطلق آبل تحديث iOS 17.4 ؟

لم تعلن آبل رسميًا موعد إطلاق الإصدار النهائي من تحديث iOS 17.4، ولكن نظرًا إلى أن الموعد النهائي لشركة آبل للامتثال لحكم الاتحاد الأوروبي هو الثامن من مارس القادم، فمن المفترض أن تطلقه قبل ذلك بقليل.