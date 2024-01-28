باي بال تحدث ثورة في المدفوعات بالذكاء الاصطناعي

تقدم باي بال ابتكارات جديدة تحل مشاكل العملاء وتغير عالم المدفوعات والتجارة عبر إعلانها أدوات جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجارب الدفع وإدماج فينمو Venmo.

وأوضحت الشركة أنها تخطط لإطلاق الأدوات الجديدة طوال عام 2024.

وقال أليكس كريس، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، في بيان: “تتمثل مهمة باي بال في إحداث ثورة في التجارة على مستوى العالم، ونبدأ اليوم الفصل التالي في هذه المهمة”.

وأضاف: “تتعامل باي بال مع نحو ربع معاملات التجارة الإلكترونية في العالم كل عام، وذلك من خلال ما يقرب من 400 مليون حساب للمستهلكين، وما يقرب من 35 مليون حساب تجاري، ويثق المتسوقون في باي بال بخصوص مدفوعاتهم”.

وتوفر الشركة خدمات معالجة الدفع لنحو 147 تاجرًا ضمن قائمة Top 1000، كما أنها توفر خدمات أمان الدفع لنحو 21 شركة موجودة ضمن قائمة Top 1000، وهي القائمة التي تصنفها Digital Commerce 360 لتجار التجزئة عبر الإنترنت في أمريكا الشمالية من خلال مبيعات الويب.

وتسرع ميزة New checkout عملية الدفع عن طريق إزالة الخطوات الإضافية، مثل مطالبات كلمة المرور وأوقات الاستجابة البطيئة.

ويستطيع المستهلك حفظ معلومات الدفع والشحن باستخدام ميزة Fastlane والدفع بنقرة واحدة فقط. ولن يتعين عليه تذكر اسم المستخدم وكلمة المرور أو مشاركة معلومات بطاقة الائتمان مع كل شركة.

وتعرفت Fastlane مقدار 70 في المئة من المستهلكين وسرعت عملية الدفع بمقدار 40 في المئة تقريبًا في تجربة تجريبية مع عملاء محددين من BigCommerce.

ويتلقى المستهلكون الذين يشترون باستخدام باي بال إيصالًا ذكيًا يتضمن معلومات الطلب وتفاصيل التتبع.

وتستخدم باي بال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بما قد يرغب العميل في شرائه بعد ذلك من تلك الشركة.

ويمكن لتجار التجزئة الذين يستخدمون الإيصالات الذكية مشاركة توصية خاصة وعرض استرداد نقدي ضمن الإيصال الذكي.

وتقول باي بال إنها تمنح عملاء الأعمال القدرة على الإعلان للمستهلكين بناءً على المنتجات المحددة التي اشتروها عبر الإنترنت، وليس بناءً على سجل التصفح الخاص بهم.

وتستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتنظيم وتحليل البيانات من عمليات الشراء عبر الإنترنت بمليارات الدولارات.

وتضيف الشركة إلى تطبيقها للأجهزة المحمولة الخدمة الجديدة المسماة CashPass، التي تتيح للمستهلكين الوصول إلى عروض الاسترداد النقدي الخاصة والتي تولدها باي بال بالذكاء الاصطناعي.

ويطرح تطبيق الدفع فينمو حسابات أعمال فينمو المحسنة الجديدة، التي تساعد المستهلكين في اكتشاف الشركات الصغيرة.