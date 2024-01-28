إيلون ماسك يعتزم جمع 6 مليارات دولار لتمويل xAI

تجري xAI محادثات لجمع مقدار 6 مليارات دولار، إذ يتطلع إيلون ماسك إلى المستثمرين العالميين، ويشمل ذلك المستثمرين في هونغ كونغ، لتمويل تحديه لشركة OpenAI التي تدعمها مايكروسوفت، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

وجذبت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة للملياردير الأفراد الأثرياء والمستثمرين في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

وشملت هذه المحادثات مكاتب عائلية في هونغ كونغ، وهي المنطقة التي تسيطر عليها بكين.

ويأمل ماسك جمع 6 مليارات دولار من رأس المال الجديد لشركة XAI بتقييم مقترح قدره 20 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير، لا تزال المفاوضات مستمرة، ولا زال ماسك يختبر حماسة المستثمرين لدفع هذه المبالغ الكبيرة.

واستهدف إيلون ماسك أيضًا صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، في حين تواصل أيضًا مع مستثمرين من اليابان وكوريا الجنوبية.

وقد يصبح جمع الأموال في هونغ كونغ لصالح شركة ذكاء اصطناعي أمريكية عملية محفوفة بالمخاطر السياسية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وسعت واشنطن إلى فرض ضوابط التصدير المصممة لعرقلة تطوير الصين للتكنولوجيات المتقدمة. ومنعت إدارة بايدن في العام الماضي بعض الاستثمارات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي الصيني، ويشمل ذلك هونغ كونغ.

وأطلقت شركة إيلون ماسك الناشئة منتجها الأول في شهر ديسمبر، وهو روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي يسمى Grok، دربته باستخدام منشورات إكس للتواصل الاجتماعي، مما يسمح له بتقديم إجابات محدثة مقارنةً بمنافسيه.

ويشير التقرير إلى أن بنك مورغان ستانلي ينسق عملية جمع الأموال، بعد أن ساعد في عام 2022 في تمويل عملية استحواذ إيلون ماسك على تويتر.

ويعكس حجم محاولة جمع الأموال التكاليف الكبيرة المطلوبة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتطلب قوة حاسوبية ضخمة وكميات كبيرة من البيانات والرقاقات المتطورة.

وقدمت xAI مستندات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في شهر ديسمبر أظهرت أنها تسعى إلى جمع مليار دولار من التمويل من مستثمري الأسهم.

وأظهرت المستندات أنها جمعت 135 مليون دولار لتحقيق هدفها. وأشار تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ في شهر يناير إلى أنها جمعت 500 مليون دولار، في حين قال ماسك إن التقرير يُعد أخبارًا مزيفة.