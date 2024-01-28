إنستاجرام تختبر ميزة Flipside

تختبر إنستاجرام ميزة جديدة تسمى Flipside تهدف إلى منح المستخدمين بديلًا للمصطلح الشائع Finsta، الذي يشير إلى الحسابات البديلة التي ينشر من خلالها المستخدمون صور حياتهم الحقيقية بدلًا من الصور الاحترافية التي ينشرونها عبر حساباتهم العامة.

واكتسب مصطلح Finsta منذ بضع سنوات اهتمامًا واسع النطاق، وأثار سلسلة من الأسئلة من جانب السيناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنثال، خلال جلسة استماع في الكونجرس.

وتسمح الميزة الجديدة للأشخاص بإنشاء شبكة صور ثانوية لا يستطيع إلا الأصدقاء المعينون رؤيتها.

وفي حال كانت الميزة تبدو مألوفة إلى حد ما، فإن ذلك يرجع إلى أن المنصة تسهل على المستخدمين إنشاء منشورات خاصة لجمهور محدود.

وأضاف التطبيق القدرة على نشر منشورات الشبكة للأصدقاء المقربين في شهر نوفمبر، في حين كانت القصص للأصدقاء المقربين موجودة منذ عام 2018.

واختبرت إنستاجرام في الآونة الأخيرة قوائم الجمهور للقصص، حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء قوائم متعددة لمشاركة المجموعات الصغيرة.

وتتيح ميزة Flipside للمستخدمين إنشاء قائمة منفصلة من الأصدقاء، تختلف عن الأصدقاء المقربين، لإضافتها إلى Flipside.

ويستطيع المستخدمون بعد ذلك اختيار النشر عبر الشبكة الرئيسية أو عبر Flipside، التي يمكن الوصول إليها أيضًا من الحساب مع أنها غير مرئية إلا لقائمة الأصدقاء المذكورة أعلاه.

ويعرف الأشخاص إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى Flipside لشخص ما إذا رأوا أيقونة مفتاح في شبكة شخص ما.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، في منشور عبر ثردز: “من الجيد إنشاء مساحة واضحة تشعر من خلالها بالمزيد من الخصوصية، مع أنها طريقة أخرى للوصول إلى جمهور صغير بالإضافة إلى الحسابات الثانوية والأصدقاء المقربين”.

وأضاف: “لسنا متأكدين حتى من أننا قد نطلقها”، وهو ما قد يفسر سبب التزام الشركة بالهدوء نسبيًا بخصوص الاختبار.

وظهرت ميزة Flipside أول مرة في شهر ديسمبر الماضي، مع أنها كانت مجرد نموذج أولي داخلي في ذلك الوقت.

وبدأت الميزة الآن بالظهور للمستخدمين، مع ظهور عدد من التقارير عنها في منشورات ثردز خلال المدة الماضية.

ويتعلق هوس ميتا بإنشاء مساحات خاصة عبر إنستاجرام بالعائدات الإعلانية.

ولاحظ موسيري عدة مرات خلال العامين الماضيين أن مستخدمي إنستاجرام لم يعودوا ينشرون بالقدر الذي اعتادوا عليه، وخاصة في خلاصاتهم، مما يجعل المنصة تبحث عن طرق جديدة لجعل الأشخاص يقضون المزيد من الوقت في النشر.