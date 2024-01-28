إكس تكافح مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال

تعتزم إكس افتتاح مكتب للإشراف في ولاية تكساس مع التركيز على مكافحة المحتوى المرتبط بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

ويعد الهدف الأولي لمركز التميز للثقة والسلامة في أوستن هو تعيين 100 مشرف محتوى، مع التركيز على التخلص من محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال والانتهاكات الأخرى لقواعد المنصة، كما قال جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية في العاشر، يوم السبت.

وقال جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية في إكس: “لا يركز مجال عمل إكس على الأطفال، مع أنه من المهم تنفيذ هذه الاستثمارات للاستمرار في منع المخالفين من استخدام منصتنا لتوزيع أو نشر محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال”.

وأشارت الشركة التي اشتراها إيلون ماسك في نهاية عام 2022 إلى أنها مصممة على جعل إكس مكانًا غير مضياف للأشخاص الذين يسعون إلى استغلال القاصرين.

وقالت الشركة في تدوينة: “عززت إكس سياساتها للتعامل مع محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال. نتخذ الآن إجراءات بخصوص المستخدمين الذين يوزعون هذا المحتوى، ونتخذ أيضًا إجراءات فورية بخصوص شبكات المستخدمين الذين يتفاعلون مع هذا المحتوى”.

وأشار بيناروش إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا لا يمكنهم فتح حسابات عبر إكس، في حين أن المنصة تجعل حسابات المستخدمين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا و 17 عامًا خاصة تلقائيًا، ولا يمكن للمعلنين استهدافهم.

ويأتي إعلان إكس قبل جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي بعنوان “شركات التكنولوجيا الكبرى وأزمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت”.

وسيشهد كبار المسؤولين التنفيذيين من ميتا وإكس وديسكورد وسناب شات وتيك توك أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

قال بيناروش إن إكس لديها الآن أكثر من 2000 مشرف محتوى، سواء من الموظفين بدوام كامل أو المتعاقدين.

وتعهد ماسك بإزالة القيود المفروضة على تويتر بعد أن اشترى المنصة، وأزال العديد من القواعد، وسمح للعديد من الشخصيات الممنوعة سابقًا بالعودة إلى المنصة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي إجراءات انتهاك رسمية على إكس بموجب قانون يهدف إلى مكافحة التضليل والكراهية.

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه بخصوص منصة اجتماعية منذ أن نفذت بروكسل قانون الخدمات الرقمية، وهو جزء شامل من تشريعات الاتحاد الأوروبي يعزز مسؤولية الشركات عن الإشراف على المحتوى.