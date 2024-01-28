آيسر تقدم شاشة Nitro XV242Fbmiiprx بمعدل تحديث متحرك قدره 540 هرتزًا

كشفت شركة آيسر عن أحدث شاشاتها المخصصة للاعبين Nitro XV242Fbmiiprx والقادمة من سلسلة شاشات Nitro XV2 المشهورة.

وتأتي هذه الشاشة بحجم قدره 24.1 بوصة بدقة عرض قدرها 1920 × 1080 بكسلًا وتعتمد على لوحة TN، وبمعدل تحديث متحرك قدره 540 هرتزًا. هذه الشاشة تعد جزءًا من سلسلة شاشات Nitro XV2، وهي مصممة خصوصًا لألعاب تصويب منظور الشخص الأول (FPS) التي تعرف بسرعة حركتها.

كما تأتي شاشة Nitro XV242Fbmiiprx بمعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR 400، مع زمن استجابة يصل إلى 1 ميلي/ الثانية، ونسبة تباين تصل إلى 100،000،000:1، ومساحة ألوان AdobeRGB بنسبة قدرها 99%، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 16:9.

ونظرًا إلى دعمها معدل تحديث متحرك قدره 540 هرتزًا، تدعم هذه الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

وتدعم أيضًا تقنية آيسر ComfyView التي تقلل من الإضاءة الخافتة وتساعد في تحسين الرؤية وتمنح راحة فضلى للعين. كما أنها متوافقة أيضًا مع معايير VESA للتعليق على الحائط من أجل توفير مساحة إضافية على سطح المكتب.

لم تكشف آيسر عن سعر شاشة Nitro XV242Fbmiiprx لكنها قد تباع بسعر يبلغ 620 دولارًا. مع الإشارة إلى أن هذه الشاشة تُعد أسرع شاشة من كل مجموعة شاشات Nitro XV2.