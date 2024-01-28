آبل تواجه تهديدات أوروبية بخصوص متجر التطبيقات

قال تييري بريتون، المفوض الحالي للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، إن آبل قد تواجه إجراءات قوية إذا لم تتوافق التغييرات التي أجريت على متجر التطبيقات مع لوائح الاتحاد الأوروبي القادمة.

وتسمح الشركة المصنعة لهواتف آيفون قريبًا لمطوري البرامج بتوزيع تطبيقاتهم عبر أجهزتها من خلال متاجر بديلة، في خطوة مصممة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية القادم للاتحاد الأوروبي.

ويستطيع المطورون في الأول من شهر مارس تقديم متاجر تطبيقات بديلة عبر أجهزة آيفون وإلغاء الاشتراك في استخدام نظام الدفع داخل التطبيق من آبل، الذي يتقاضى عمولات تصل إلى 30 في المئة.

وقال النقاد إن التغييرات ليست كافية، بحجة أن هيكل رسوم آبل لا يزال غير عادل، وأن التغييرات قد تكون انتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية.

وقال بريتون لوكالة رويترز ردًا على سؤال بخصوص خطط آبل: “يفتح قانون الأسواق الرقمية أبواب الإنترنت للمنافسة حتى تكون الأسواق الرقمية عادلة ومفتوحة، وندرس مقترحات الشركات مع الأخذ في الاعتبار تعليقات الأطراف الخارجية”.

وأضاف: “إذا لم تكن الحلول المقترحة جيدة بما فيه الكفاية، فإن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ إجراءات قوية”.

ويرسل المطورون التطبيقات إلى آبل لمراجعتها بحثًا عن مخاطر الأمن السيبراني والاحتيال الواضح، وذلك بموجب نظام آبل الجديد في الاتحاد الأوروبي.

ويستطيع مستخدمو أجهزة آبل في الاتحاد الأوروبي اختيار متصفحات الويب الافتراضية وتطبيقات الدفع دون تلامس، مما يعني أنه يمكنهم إجراء مدفوعات دون تلامس دون استخدام نظام Apple Pay.

ويظل المطورون مطالبين بدفع رسوم التكنولوجيا الأساسية بقيمة قدرها نصف يورو لكل حساب مستخدم سنويًا، حتى إذا اختاروا عدم استخدام متجر تطبيقات آبل أو نظامها للدفع.

وقالت آبل إن رسوم التكنولوجيا الأساسية تنطبق على المطورين الذين يختارون الاشتراك في نظامها الجديد في الاتحاد الأوروبي.

وتقدر الشركة أن مقدار 99 في المئة من المطورين قد يخفضون أو يحافظون على الرسوم المستحقة للشركة بموجب نظامها الجديد في الاتحاد الأوروبي.

وقد تتعرض شركات، مثل ميتا وسبوتيفاي، لمشاكل من المطورين الصغار في ظل وجود الملايين من المستخدمين المجانيين.

وحذر منتقدو آبل من أن نظامها الجديد في الاتحاد الأوروبي لا يقدم سوى القليل من الفوائد.

وقال آندي ين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات التي تركز على الخصوصية Proton: “يبدو السماح بالمدفوعات والأسواق البديلة أمرًا إيجابيًا، مع أن القيود المرتبطة بسياسات الشركة الجديدة تعني أنه من المستحيل على المطورين الاستفادة منها عمليًا”.

في حين قال باولو تريزينتوس، الرئيس التنفيذي لمتجر التطبيقات البديل Aptoide: “تعد هذه التغييرات خطوة جيدة، مع أن الرسوم لا تزال مرتفعة للغاية، ونحن نستعد لإرسال تعليقات رسمية إلى المفوضية الأوروبية”.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: “أحطنا علمًا بإعلانات آبل قبل الموعد النهائي للامتثال، ولا نعلق على هذه الإعلانات، ونحن نشجع بقوة الشركات المعنية على اختبار المقترحات مع أطراف خارجية”.