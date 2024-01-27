مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 من سامسونج و Pixel 8 من جوجل

يُعدّ هاتفا Galaxy S24 من سامسونج و Pixel 8 من جوجل من أفضل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، وكلاهما يأتيان بتصاميم أنيقة، ويعملان بمعالجات قوية تمتاز بالسرعة والكفاءة، بالإضافة إلى الكاميرات المتطورة، ودعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي.

فإذا كنت ترغب في شراء هاتف أندرويد جديد وتفكر في هاتفي Galaxy S24 و Pixel 8 لكنك غير قادر على اتخاذ القرار النهائي، يمكن للمقارنة التالية بينهما أن تساعدك في اختيار الهاتف المناسب لك:

التصميم والشاشة:

يضم كلا الهاتفين زوايا مستديرة، لكن الجوانب تأتي مسطحة في هاتف سامسونج Galaxy S24؛ مما يمنحه مظهرًا يشبه هواتف آيفون الحديثة.

أما الجهة الخلفية فهي التي تُظهر الفروق البارزة في التصاميم بين كلا الهاتفين؛ إذ تضم الجهة الخلفية في هاتف سامسونج Galaxy S24 ثلاث عدسات مرتبة رأسيًا، أما الجهة الخلفية في هاتف جوجل Pixel 8 فتضم شريطًا يلتف حول الجزء العلوي، ويحيط بعدسات الكاميرا الخلفية.

تغطي الجهة الأمامية والخلفية في كلا الهاتفين طبقة زجاجية لزيادة المتانة، كما أن كلا الهاتفين يدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 على إطار مصنوع من الألمنيوم من نوع (Armor aluminum 2) المقاوم للخدوش بدرجة أكبر من الألمنيوم المصنوع منه إطار هاتف جوجل Pixel 8.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشات، يضم كلا الهاتفين شاشات بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتأتي شاشة هاتف جوجل Pixel 8 من نوع OLED وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسلًا، وتتفوق على شاشة هاتف سامسونج Galaxy S24 بالدقة؛ إذ تبلغ دقة شاشة هاتف سامسونج 1080 × 2340 بكسلًا.

تمتاز شاشة هاتف Galaxy S24 بأنها تدعم معدل تحديث تكيّفي يتغير تلقائيًا بين 1 و120 هرتزًا. أما معدل التحديث في هاتف جوجل Pixel 8 فيتغير بين 60 و120 هرتزًا، لذلك سيكون هاتف سامسونج أقل استهلاكًا للطاقة مقارنةً بهاتف جوجل.

يتفوق هاتف سامسونج Galaxy S24 على هاتف جوجل بسطوع الشاشة؛ إذ تبلغ ذروة سطوع شاشته 2600 شمعة في المتر المربع، أما سطوع شاشة هاتف جوجل فتبلغ ذروته 2000 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Pixel 8 بمعالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر ويمتاز هذا المعالج بقوته وقدرته على التعامل بكفاءة مع الألعاب الكثيفة، وتعدد المهام، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي.

أما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا من هاتف سامسونج Galaxy S24 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. ويعمل الإصدار العالمي منه بمعالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر.

تتفوق معالجات كوالكوم بنحو عام على معالجات سامسونج Exynos فيما يتعلق بالقوة والكفاءة، ولكن كلاهما يوفران أداءً قويًا وتجربة استخدام سريعة وسلسة وخالية من المشكلات.

وفيما يتعلق بأنظمة التشغيل، يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 14، لكن هاتف سامسونج يعمل بواجهة المستخدم One UI 6.1 الخاصة بهواتف سامسونج التي تجعل تجربة استخدام هذا الهاتف مختلفة تمامًا عن تجربة استخدام هاتف جوجل Pixel 8.

يدعم كلا الهاتفين العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام بنحو كبير، ويمكنك تعرّف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هواتف سامسونج جالاكسي إس24 في مقال: “أهم المزايا التي يقدمها Galaxy AI لمستخدمي هواتف Galaxy S24“.

ولتتعرف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هواتف Pixel 8، يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف Pixel 8 من جوجل“.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف جوجل Pixel 8 على بطارية تبلغ سعتها 4574 ميلّي أمبير/ الساعة، وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف سامسونج Galaxy S24 التي تبلغ 4000 ميلّي أمبير/ الساعة.

تدعم بطارية هاتف Pixel 8 الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما بطارية هاتف سامسونج Galaxy S24 فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

الكاميرا:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أما هاتف جوجل فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات أمامية أحادية العدسة، تأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل في هاتف جوجل Pixel 8، وبدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف سامسونج Galaxy S24.

كلا الهاتفين يوفران صورًا واضحة وعالية الجودة، ويدعمان العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحرير الصور التي تساعد في إزالة الأجزاء غير المرغوب فيها من الصور، وتوسيع الصور، وملء الأجزاء الفارغة باحترافية.

السعر:

هاتف سامسونج Galaxy S24 مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف جوجل Pixel 8 بسعر يبدأ من 699 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 من سامسونج و Pixel 8 من جوجل:

Pixel 8 Galaxy S24 المعالج معالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة 6.2 بوصات من نوع (OLED). 6.2 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أُحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأسود، والأخضر الداكن، والوردي، والأزرق (Mint). الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 187 جرامًا. 167 جرامًا. السعر يبدأ من 699 دولارًا . يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا.