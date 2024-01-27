سيلزفورس تفصل مئات الموظفين

قررت شركة البرمجيات السحابية الأمريكية سيلزفورس (Salesforce) فصل نحو 700 موظف من الموظفين العاملين فيها، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة وول سترتيت جورنال الأمريكية.

ويشكل الموظفون الذين يجري تسريحهم من الشركة نسبة قدرها 1% من موظفي الشركة البالغ عددهم نحو 70 ألف موظف على مستوى العالم، في حين أن الشركة نفسها ما زالت تعلن نحو ألف وظيفة أخرى جديدة، مما يعني أن القرار قد يكون جزءًا من تعديل اعتيادي للموظفين فيها مع مطلع العام الجديد، وفقًا للتقرير.

وفي عام 2023، سرحت سيلزفورس نحو 10% من إجمالي قوتها العاملة في ظل ضغوط متزايدة من المستثمرين الذين أرادوا زيادة الأرباح على نحو أسرع من المخطط له، كما خفضت بعض امتيازات الموظفين، وفرضت قيودًا على تكاليف السفر.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر لها داخل الشركة قوله إن عملية تسريح الموظفين الأخيرة تهدف إلى مساعدة الشركة على تركيز نفقاتها. ولم تعلق الشركة رسميًا على التقارير المتداولة بشأن عملية التسريح حتى الآن.

ودخلت كثير من الشركات التقنية العالمية في مرحلة تباطؤ في النمو بعد تراجع وباء فيروس كورونا، مما أدى إلى عمليات تسريح كبرى بدأت العام الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن.

وتشير التقديرات إلى تسريح أكثر من 20 ألف موظف في 80 شركة تقنية منذ مطلع العام الجاري.

ويعد شهر يناير/ كانون الثاني تاريخيًا شهرًا شائعًا لتسريح الموظفين، إذ تعدل الشركات ميزانياتها وخططها للعام الجديد خلاله، وقد سرحت الشركات العاملة في مجال التقنية نحو 90 ألف موظف في يناير/ كانون الثاني من عام 2023 الماضي.