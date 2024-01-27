الكشف عن هاتف Infinix Smart 8 Pro الجديد

كشفت شركة إنفينيكس الصينية عن هاتفها الجديد Infinix Smart 8 Pro من الفئة الاقتصادية، وهو يُعد إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة Smart 8 التي تطرحها الشركة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD قياسها 6.6 إنشات بدقة قدرها 720 × 1612 بكسلًا (+HD) ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع ثقب علوي للكاميرا الأمامية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 مع واجهة الشركة XOS 13، ويوفر مزايا للحفاظ على الخصوصية والأمان مثل خاصية تعرّف الوجه لفك قفل الجهاز بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الزر الجانبي.

ويحمل هاتف Infinix Smart 8 Pro معالج ميدياتيك Helio G36 مع ذاكرة عشوائية تتراوح بين 4 و 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة سعة التخزين عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD. ويحمل الهاتف بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط عبر منفذ USB-C.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فلاش رباعي على شكل حلقة، وكاميرا سيلفي بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع وواي فاي وبلوتوث 5، كما يضم منفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية.

وتطرح إنفينيكس هاتف Infinix Smart 8 Pro بأربعة ألوان، هي الأسود والأبيض والذهبي والأزرق، ولم تكشف الشركة عن سعره الرسمي حتى الآن، لكن من المتوقع أن يكون في حدود 100 دولارٍ أمريكي، وسيتوفر في الأسواق العالمية بدايةً من الربع الأول للعام الجاري.