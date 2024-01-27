إدماج عشرات المبردات الهوائية لتبريد البطاقة الرسومية إنفيديا RTX 3080

يشارك المستخدمون تجاربهم الخاصة على موقع Reddit وبعض هذه التجارب تكون أحيانًا مثيرة للاهتمام، مثل التجربة التي قام بها المستخدم Everynametaken9 والذي وضع البطاقة الرسومية إنفيديا RTX 3080 في تجربة غريبة لتبريدها بمبرد سلبي (دون مراوح).

ويركز مشروع تعديل البطاقة الرسومية إنفيديا RTX 3080 على تحويلها من بطاقة تعمل بمبرد هوائي إلى مبرد سلبي، ويطلق مصطلح (المبرد السلبي) على المبرد الذي لا يتضمن مروحة ويستفيد من حركة الهواء المحيطة به لخفض حرارة البطاقة الرسومية أو المعالج المركزي والحفاظ عليه.

ويعد المبرد السلبي خيارًا جيدًا في تقليل الضوضاء، لكن ما يعيب هذا النوع من التبريد حجمه الكبير بالإضافة إلى حاجته إلى حركة هواء جيدة في صندوق الحاسوب أو تهوية كافية في البيئة المحيطة بالمبرد لتساعد على تبريد البطاقة وخفض درجة حرارتها.

ويأتي المبرد السلبي المستخدم مع البطاقة الرسومية إنفيديا RTX 3080 مزودًا بعشرة مبردات مخصصة للمعالجات المركزية، إذ ركز صاحب المشروع على تثبيت قاعدة نحاسية مستطيلة الشكل وبحجم ضخم مع إدماج 10 مبردات مخصصة للمعالجات المركزية.

من الواضح أن الهدف الأساسي لهذا النموذج الأولي هو استكشاف حلول التبريد البديلة للبطاقات الرسومية من الفئة العليا، وحتى اليوم لم يستطع المبرد السلبي أن يقدم نتائج تبريد ممتازة مع البطاقات الرسومية من الفئة المتوسطة والفئة العليا، أما النتائج الجيدة فكانت مع البطاقات الرسومية من الفئة المنخفضة التي لا تستهلك مقدارًا كبيرًا من الطاقة.

هذا النموذج الأولي لتبريد البطاقة الرسومية إنفيديا RTX 3080 فتح باب النقاش بين المستخدمين مما ساعد على مشاركة وجهات النظر المتعددة، وإحدى وجهات النظر اقترحت إضافة الأنابيب النحاسية العالية الجودة وإدماجها في القاعدة النحاسية الضخمة.

وأخيرًا، يعد الوصول لمبرد سلبي قادر على تبريد البطاقة الرسومية من الفئة العليا وبحجم معقول أمرًا صعبًا جدًا، ولكنه ليس مستحيلًا ويمكن أن يتحقق خلال السنوات القادمة.

ما زال هذا المشروع قيد الدراسة والتطوير ولم يكشف عن نتائجه حتى الآن.