أفضل 5 هواتف من الفئة المتوسطة تدعم شبكات الجيل الخامس

يتوفر في الأسواق مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة وتُباع بأسعار لا تزيد على 500 دولار لكنها تتمتع بمزايا قوية، أبرزها: دعم شبكات الجيل الخامس (5G).

تتراوح أسعار الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس (5G) عادةً بين 400 دولار و 700 دولار، ولكن بعض الشركات توفر طرزًا تدعم هذه المزية وغيرها من المزايا القوية وتُباع بأسعار لا تزيد على 500 دولار، ومنها: شركة سامسونج، وآبل، وموتورولا، وجوجل.

وفيما يلي سنذكر 5 من أفضل الهواتف التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة وتدعم شبكات الجيل الخامس:

1- هاتف سامسونج Galaxy A54 5G:

يُعدّ هاتف سامسونج Galaxy A54 من أفضل الهواتف التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، ويضم فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية، ويتمتع بمزايا أخرى قوية.

إذ يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس قدره 6.4 بوصات، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج سامسونج (Exynos 1380) ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين الداخلية حتى واحد تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

يُباع هاتف Galaxy A54 بسعر يبدأ من 312 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين الطراز السابق A53، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A53“.

2- هاتف آبل (iPhone SE (2022:

يُعدّ هاتف iPhone SE أرخص هاتف من آبل متوفر في الأسواق، ويُعدّ خيارًا ملائمًا لذوي الدخل المحدود من مُحبي هواتف آيفون، ويمتاز هذا الهاتف بالمتانة، ويدعم العديد من المزايا، ومنها: دعم شبكات الجيل الخامس (5G).

يضم هذا الهاتف شاشة صغيرة الحجم تأتي بمقاس قدره 4.7 بوصات، ويضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 7 ميجابكسل، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

يعمل هذا الهاتف بمعالج آبل A15 Bionic، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.

يُباع هاتف آبل iPhone SE بسعر يبدأ من 429 دولارًا.

3- هاتف جوجل Pixel 7a:

يُعدّ Pixel 7a أحدث هاتف من جوجل من الفئة المتوسطة، ويضم شاشة بقياس قدره 6.1 بوصات، وتدعم خاصية Google Smooth Display التي تجعل الشاشة تستهلك كمية قليلة من طاقة البطارية، كما تدعم الشاشة خاصية التشغيل الدائم (Always-on)، ويضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

يعمل هاتف Pixel 7a بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يُباع هاتف جوجل Pixel 7a بسعر قدره 499 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين الطراز السابق Pixel 6a، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7a و Pixel 6a من جوجل“.

4- هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G:

يضم هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G شاشة بقياس قدره 6.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

يعمل هاتف موتورولا بمعالج كوالكوم (Snapdragon 6 Gen 1) الثماني النوى ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يُباع هاتف Moto G Stylus 5G بسعر قدره 400 دولار.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين هاتف سامسونج Galaxy A54 5G، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy A54 5G و Moto G Stylus 5G“.

5- هاتف Oppo Reno 10 5G:

يضم هاتف Oppo Reno 10 5G شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek MT6877V Dimensity 7050) الثماني النوى، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 13.1، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يُباع هاتف Oppo Reno 10 5G بسعر قدره 343 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.