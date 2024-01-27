أسوس قد تطلق جهاز الألعاب المحمول ROG Ally 2 في هذا العام

أحدث المعلومات التي حصل عليها الموقع الهندي Techlusive، تؤكد أن شركة أسوس تخطط لإطلاق الإصدار الأحدث من جهاز الألعاب المحمول ROG Ally 2 في هذا العام.

هذه المعلومات التي تحدّث بها أرنولد سو، نائب الرئيس لقسم أجهزة الحواسيب في شركة أسوس الهند، كانت بعد إطلاق الحاسوب اللوحي ZenBook 14 OLED في حدث خاص في الهند، إذ قال بوضوح إن هناك احتمالًا كبيرًا لإطلاق جيل ثانٍ من أجهزة الألعاب المحمولة في هذا العام.

كما كشفت المقابلة أيضًا أن جهاز الألعاب المحمول ROG Ally 2 سيعتمد من جديد على نظام ويندوز، لكنه سيكون أكثر تركيزًا على قدرته الحوسبية لتشغيل الألعاب. ووفقًا للمقابلة، أكدت أسوس أنها باعت قرابة 80 ألف جهاز ROG Ally في الهند، وهذا العدد يعد قليلًا مقارنة بعدد السكان الهائل في الهند.

لم يكشف سو التفاصيل المتعلقة بمواصفات جهاز الألعاب المحمول ROG Ally 2، لكن التوقعات تتحدث عن تحسين أداء المعالج، وتحسين سعة البطارية، وتحسين نوع الشاشة، إلخ.

وأتى الإصدار الأول لجهاز الألعاب المحمول معتمدًا على وحدة المعالجة المركزية AMD Ryzen Z1 Extreme المستندة إلى معمارية Zen 4 ومعمارية RDNA 3، وتطمح أسوس إلى أن تستخدم الإصدار الأحدث من معالج Ryzen Z1 Extreme الذي يتوقع أن يأتي باسم Ryzen Z2 Extreme وبأداء مشابه لسلسلة معالجات Ryzen 8040 APU.

وتشير التوقعات أيضًا إلى أن أسوس ستستخدم لوحة OLED بدلًا من لوحة IPS، وقرص M.2 SSD بحجم قدره 1 تيرابايت بدلًا من حجم قدره 512 جيجابايت، لكنها ستعتمد على ذاكرة LPDDR5 بحجم قدره 16 جيجابايت.