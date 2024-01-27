أبرز مزايا سماعات OnePlus Buds 3 الجديدة

أطلقت شركة ون بلس الصينية قبل عدة أيام سماعات OnePlus Buds 3 عالميًا، وتمتاز هذه السماعات بدعمها العديد من المزايا التي تمنحك تجربة استماع مثالية.

تأتي هذه السماعات بتصميم أنيق وتضم أطرافًا مصنوعة من السيليكون لتوفير الراحة في أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية وإجراء المكالمات، وتمتاز بأنها خفيفة الوزن، وتتوفر بلونين، هما: الرمادي (Metallic Gray)، والأزرق (Splendid Blue).

وفيما يلي سنذكر أبرز المزايا التي تتمتع بها سماعات OnePlus Buds 3 الجديدة:

1- تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة:

تدعم سماعات ون بلس Buds 3 مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) التي تساعدك في الاستماع إلى المقاطع الصوتية بوضوح حتى في البيئات الصاخبة. ووفقًا لشركة OnePlus، يمكن لهذه السماعات حجب الضوضاء الخارجية بنسبة قدرها 99.6%.

تأتي هذه المزية مدعومة بخوارزمية ذكية تحلل الصوت المحيط بك، ثم تضبط درجة إلغاء الضوضاء وفقًا لذلك. وتدعم هذه السماعات ثلاثة مستويات لمزية إلغاء الضوضاء النشطة، هي: المستوى الخفيف (Mild)، والمستوى المعتدل (Moderate)، والمستوى الأقصى (Max)، ويمكنك التبديل بينهم بسهولة في أي وقت.

2- تدعم مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح المكالمات:

تدعم سماعات OnePlus Buds 3 الجديدة مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي تُسمى AI Clear Call، وهي مزية مصممة لضمان بقاء المكالمات الهاتفية واضحة تمامًا، وتعمل هذه المزية مع ثلاثة ميكروفونات مدمجة، لتوفير أقصى درجة من وضوح الصوت في أثناء إجراء المكالمات.

3- تتمتع بعمر البطارية الطويل:

تمتاز سماعات ون بلس Buds 3 بعمر البطارية الطويل الذي يبلغ 44 ساعة مع علبة الشحن، ويقل عمر البطارية إلى 28 ساعة عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، ويمكن أن تستمر هذه السماعات بالعمل لمدة قدرها 10 ساعات بشحنة واحدة.

4- تدعم مقاومة الماء والغبار ومزية الاتصال السريع من جوجل:

تدعم سماعات OnePlus Buds 3 مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP55؛ مما يعني أنها قادرة على تحمّل التعرّض للعرق في أثناء ممارسة التدريبات الرياضية المكثفة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه السماعات مزية الاتصال السريع من جوجل (Google Fast Pair) التي تُسهّل اتصالها بالأجهزة المختلفة.

5- تُباع بسعر غير مرتفع:

مع أن سماعات OnePlus Buds 3 تدعم العديد من المزايا القوية المتوفرة في السماعات المتطورة الأخرى التي تُباع بأسعار مرتفعة، لكنها تُباع بسعر معقول، وهي مُتاحة الآن للطلب الأولي من الموقع الرسمي لشركة ون بلس بسعر قدره 100 دولار.