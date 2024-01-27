أبرز الفروق بين هاتفي OnePlus 12 و OnePlus 12R

أطلقت شركة ون بلس الصينية هاتفي OnePlus 12 و OnePlus 12R عالميًا قبل بضعة أيام، ويأتي كلا الهاتفين بتصاميم مشابهة للطرز السابقة، ويُعدّ هاتف OnePlus 12 هو الأكثر تميزًا مقارنةً بهاتف OnePlus 12R.

يُعدّ هاتفا OnePlus 12 و OnePlus 12R من أفضل هواتف أندرويد، لكنهما يتمتعان بمواصفات مختلفة، وسنوضح فيما يلي أبرز الفروق بينهما:

1- يضم OnePlus 12 شاشة أكبر قليلًا وأعلى دقة من شاشة OnePlus 12R:

يضم هاتف OnePlus 12 شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 3168 × 1440 بكسلًا، أما شاشة هاتف OnePlus 12R فتأتي بمقاس أصغر قليلًا يبلغ 6.78 بوصات وهي من النوع ذاته وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، لكن دقتها أقل من دقة شاشة OnePlus 12 وتبلغ 2780 × 1264 بكسلًا، وتبلغ ذروة السطوع في كلتا الشاشتين 4500 شمعة في المتر المربع.

2- يعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به هاتف OnePlus 12R:

يعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الذي يمتاز بالسرعة وقوة الأداء، وهو أكثر كفاءة من معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الذي يعمل به طراز OnePlus 12R، ولكن هذا لا يعني أن معالج (Snapdragon 8 Gen 2) بطيء أو قليل الكفاءة، لكن الذين يرغبون في استخدام الهاتف لأداء المهام الكثيفة كاللعب بألعاب الفيديو، سيكون OnePlus 12 مناسبًا لهم.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، يتوفر هاتف OnePlus 12 بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 12 أو 16 أو 24 جيجابايت، أما هاتف OnePlus 12R فيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 16 جيجابايت، ويتوفر هاتف OnePlus 12 بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، أما هاتف OnePlus 12R فيتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

3- يحتوي OnePlus 12R على بطارية أكبر من بطارية هاتف OnePlus 12:

يحتوي هاتف OnePlus 12R على بطارية تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير/ الساعة، وهي أكبر قليلًا من بطارية هاتف OnePlus 12 التي تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير/ الساعة. ويمكن للبطارية الأكبر حجمًا بنحو قليل والشاشة المنخفضة الدقة أن تساعد في إطالة عمر البطارية في هاتف OnePlus 12R.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، تمتاز البطاريات في هاتفي ون بلس بأنها تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 26 دقيقة، لكن بطارية هاتف OnePlus 12 تدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

4- يضم هاتف OnePlus 12 نظام كاميرا أكثر تطورًا من نظام الكاميرا في هاتف OnePlus 12R:

يضم هاتف OnePlus 12 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.6، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.6، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K.

أما هاتف OnePlus 12R فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

هناك فرق كبير في مواصفات الكاميرات بين هاتفي OnePlus 12 و OnePlus 12R، وعند استخدام هذه الهواتف للتصوير ستلاحظ بعض الفروق في جودة الصور ووضوحها؛ إذ يتفوق هاتف OnePlus 12 على OnePlus 12R بجودة الصور ومقاطع الفيديو خاصة عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

5- يُباع هاتف OnePlus 12 بسعر أعلى من سعر هاتف OnePlus 12R:

نظرًا إلى أن هاتف OnePlus 12 يتمتع بمواصفات أفضل من مواصفات هاتف OnePlus 12R فإنه يُباع بسعر أعلى من سعر هاتف OnePlus 12R، وهو مُتاح للحجز الأولي بسعر قدره 800 دولار للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

أما هاتف OnePlus 12R فهو متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 500 دولار.

أيهما تختار؟

هناك فرق كبير بين الهاتفين، سواء في السعر أو المواصفات الأساسية؛ فهاتف OnePlus 12 يمتاز بأنه يعمل بمعالج جديد وقوي من كوالكوم وهو أفضل من المعالج الذي يعمل به هاتف OnePlus 12R، ويضم شاشة تمتاز بالدقة العالية، ويحتوي على نظام كاميرا متطور، ويُعدّ مناسبًا لك إذا كنت من هواة التصوير الفوتوغرافي واللعب بألعاب الفيديو.

أما هاتف OnePlus 12R فيتمتع بمواصفات جيدة، وهو مناسب للذين يبحثون عن هاتف يعمل بمعالج قوي ويضم بطارية كبيرة، ويُباع بسعر لا يزيد على 600 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 12 و OnePlus 12R:

المواصفات OnePlus 12 OnePlus 12R المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128 أو 256 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. 8 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 5400 ميلّي أمبير/ الساعة. 5500 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والفضي. الرمادي، والأزرق. الوزن 220 جرامًا. 207 جرامات. السعر متاح للحجز الأولي بسعر قدره 800 دولار للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 500 دولار.