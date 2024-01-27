آبل تبرر تقييد تحميل التطبيقات من خارج آب ستور عالميًا

أعلنت آبل مجموعة من التغييرات الكبرى في أنظمة تشغيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وستكون تلك التغييرات مقتصرة فقط على المستخدمين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.

وتشمل التغييرات الجديدة إتاحة تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور، والسماح بمتاجر التطبيقات البديلة، وإتاحة طرق دفع متعددة، وغيرها من التغييرات التي أُجبرت آبل عليها، بسبب قانون الأسواق الرقمية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات التقنية.

وبررت آبل عدم إتاحة تلك التغييرات على نطاق عالمي خارج دول الاتحاد الأوروبي في وثيقة منشورة عبر موقعها الرسمي بقولها إن تلك التغييرات تسبب أخطار ملحوظة للمستخدمين والمطورين، إذ تقدم “سبلًا جديدة للبرامج الضارة والاحتيال والمحتوى الضار غير المشروع، وغيرها من تهديدات الخصوصية والأمان”.

وأضافت آبل أن تلك التغييرات تضعف قدرتها على “اكتشاف التطبيقات الضارة ومنعها واتخاذ إجراءات ضدها”، كما ستؤثر سلبًا في دعم المستخدمين المتأثرين بمشكلات التطبيقات التي تُحمّل من خارج متجر آب ستور، على حد زعمها.

وذكرت الشركة أنها سوف تجعل تلك التغييرات مقتصرة فقط على الاتحاد الأوروبي؛ لأنها “تشعر بالقلق إزاء تأثيرها في خصوصية تجربة المستخدمين وأمنهم”.

وللحد من الأخطار الأمنية، تطلب شركة آبل من متاجر التطبيقات البديلة الخضوع لعملية توثيق من شأنها التحقق من وجود برامج ضارة أو فيروسات، لكن آبل نفسها لن تقيم محتوى التطبيقات المعروضة فيها.

وتؤكد آبل وجود أخطار مرتبطة بمتاجر التطبيقات البديلة، حتى مع بعض الضمانات التي ستكون متاحة مع نظام التوثيق الخاص بها.

وستكون تلك التغييرات متاحة للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي بدايةً من تحديث iOS 17.4 القادم الذي تختبره آبل في الوقت الحالي استعدادًا لإطلاقه قبل السابع من مارس المقبل، وهو الموعد النهائي لإجراء تلك التغييرات، وفقًا لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

ولن يستفيد المستخدمون أو المطورون خارج دول الاتحاد الأوروبي من تلك التغييرات الجديدة.