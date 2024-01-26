SteelSeries تطلق لوحة المفاتيح Apex Pro Mini: White x Gold بإصدار محدود

كشفت شركة SteelSeries عن إصدار محدود من لوحة المفاتيح Apex Pro Mini: White x Gold، الحائزة على جوائز عديدة، والتي تتميز بتصميم أنيق وجذاب بالإضافة إلى تصنيفها كأسرع لوحة مفاتيح قابلة للتعديل في العالم.

تجمع لوحة المفاتيح Apex Pro Mini: White x Gold بين التصميم الرائع والتقنيات المبتكرة لتقديم تجربة الكتابة المثلى، وتمنح في الوقت نفسه إحساسًا استثنائيًا أثناء الكتابة.

وتأتي لوحة المفاتيح Apex Pro Mini: Limited-Edition White x Gold بقاعدة صلبة مصنوعة من الألمنيوم (CNC)، بالإضافة إلى طبقة علوية مصنوعة من النحاس الأصفر. وليس هناك سوى 250 قطعة فقط من لوحة المفاتيح Apex Pro Mini: White x Gold في العالم.

اللافت أن شركة SteelSeries أطلقت لوحة المفاتيح Apex Pro في عام 2019، وكان الهدف منح اللاعبين مزيدًا من التحكم في لوحة المفاتيح الخاصة بهم، بصفتها لوحة المفاتيح الأكثر تخصيصًا على مستوى العالم مع أسرع نوع من المفاتيح.

وقدم مفتاح OmniPoint، الحائز على براءة اختراع، قابلية ضبط كاملة للنقرة الواحدة وهي تعد قفزة كبرى في ابتكار لوحة المفاتيح المخصصة للألعاب منذ إنشاء أول مفاتيح ميكانيكية؛ سمحت للمستخدمين بالتكيف بين اللمسة العميقة واللمسة الخفيفة.

وفي عام 2023، أطلقت SteelSeries تحديثًا للبرنامج الثابت الذي جعل لوحة المفاتيح Apex Pro أسرع من السابق، إذ زادت الترقية من وظائف مفاتيح OmniPoint 2.0 Adjustable HyperMagnetic الخاصة بسلسلة Apex Pro من خلال تقديم وضع Rapid Trigger، مما سمح باستجابة المفتاح بوقت أسرع من السابق؛ والنتيجة هي حركة سريعة جدًا أثناء الضغط المتكرر مما يتيح للاعبين الضغط على المفتاح مرارًا وتكرارًا دون انتظار عودته لوضعه الطبيعي كما يحدث مع المفاتيح الأخرى.

بالإضافة إلى تحسين سرعة النقرات على كل مفتاح، زادت SteelSeries مستوى قابلية الضبط عن طريق ترقية مسافة الإدخال للمفتاح الواحد التي أصبحت الآن بين 0.1 ملم و 4.0 ملم، وهذا يعطي كل مفتاح مستقل 40 مستوى قابلًا للتعديل.

وتأتي لوحة المفاتيح بحجم تصل نسبته إلى 60% من الحجم القياسي ليوفر مساحة إضافية على سطح المكتب ويسمح بحرية أفضل لحركة الفأرة. كما صُممت أغطية مفاتيح PBT المزدوجة ليشعر المستخدم بكل ضغطة على المفتاح، إذ تقدم قدرة تحمل لا مثيل لها لضمان استمرارها بالعمل تصل إلى 100 مليون ضغطة.

أخيرًا، تتوفر لوحة المفاتيح Apex Pro Mini: Limited-Edition White x Gold فقط على موقع SteelSeries.com، وهي متوفرة حتى نفاد الكمية بسعر يبلغ 379.99 دولارًا للّوحة الواحدة.