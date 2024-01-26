GEEKOM تكشف عن الحاسوب الصغير A7 بقوة معالجات AMD Ryzen 9 Phoenix

أطلقت شركة GEEKOM، العلامة التجارية المتخصصة في صناعة الحواسيب الصغيرة، العديد من المنتجات المتميزة في العامين الماضيين، ويأتي حاسوب GEEKOM A7 كأحدث إضافة إلى مجموعتها المتنوعة من الحواسيب الصغيرة.

GEEKOM A7 هو حاسوب صغير الحجم يعتمد على سلسلة المعالجات المركزية AMD Phoenix Ryzen 7040، وقرص تخزين SSD M.2 PCIe من الجيل الرابع، وذاكرة الوصول العشوائي DDR5 بتردد يصل إلى 5600 ميجاهرتز، والعديد من التقنيات المتطورة الأخرى.

ويأتي صندوق هذا الحاسوب مصنوعًا من الألمنيوم بحجم صغير لا يتعدى سعة قدرها 0.47 لتر، مع تصميم يركز على الزوايا المستديرة، والطلاء الفضي غير اللامع ليمنح هذا الحاسوب مظهرًا ناعمًا وأنيقًا. بحجم صغير كهذا، يتناسب حاسوب A7 مع أي مكان في منزلك أو مكتبك ويمكن أيضًا نقله بسهولة من مكان إلى آخر.

يحتوي حاسوب GEEKOM A7 على مجموعة واسعة من المنافذ، ومن ذلك منفذ USB4 مع عرض نطاق ترددي ثنائي الاتجاه يصل إلى 40 جيجابت/ الثانية. ومنفذ متعدد الوظائف Type-C، وثلاثة منافذ USB3.2 Gen 2، ومنفذ USB2.0، ومنفذي HDMI 2.0، ومنفذ Ethernet 2.5، و قارئ بطاقات الذاكرة SDXC، بالإضافة إلى منفذ صوت بمقاس قدره 3.5 ملم.

كما يمكنك توصيل الحاسوب بما يصل إلى أربع شاشات 4K، ويتضمن أيضًا وحدة شبكة لاسلكية تدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3.

سيكون لديك الخيار لتختار المعالج المركزي AMD Ryzen 7 7840HS أو المعالج المركزي AMD Ryzen 9 7940HS. في حين أن المعالجين يأتيان بثماني نويات Zen 4 ووحدة معالجة الرسوم Radeon 780M iGPU، فإن معالج 7940HS يعمل بترددات عليا.

سواء كان اختيارك للمعالج الأول أو المعالج الثاني، سيأتي هذا الحاسوب مع ذاكرة DDR5 بحجم قدره 32 ميجابايت أو 64 ميجابايت وبتردد يصل إلى 5600 ميجاهرتز، مع قرص تخزين SSD PCIe 4.0 بحجم قدره 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت.

قوة هذا الحاسوب ستكون كفيلة بتشغيل المهام الإنتاجية المعقدة والاستمتاع باللعب بأشهر ألعاب AAA التي تتطلب قوة رسومية جيدة، وكل ذلك ضمن معدل استهلاك طاقة لا يتجاوز 54 واطًا.

هذا الحاسوب الصغير متاح الآن للطلب بسعر يبدأ من 699 دولارًا.