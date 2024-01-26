Epic Games تجلب فورتنايت لمستخدمي آيفون

تعتزم Epic Games جلب لعبة فورتنايت الشهيرة إلى مستخدمي آيفون وآيباد من خلال إطلاق متجرها للألعاب لمنصات آبل بموجب سياسة متجر التطبيقات البديلة الجديدة من الشركة المصنعة لهواتف آيفون في الاتحاد الأوروبي.

ويعني ذلك حصول مستخدمي آيفون وآيباد الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي على اللعبة الشهيرة، مع إمكانية تثبيتها وتشغيلها دون الحاجة إلى استخدام خدمة الألعاب السحابية.

ويأتي ذلك بعد إعلان آبل أنها تفتح iOS أمام متاجر التطبيقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأزالت آبل لعبة فورتنايت من متجرها للتطبيقات في شهر أغسطس 2023 بعد أن انتهكت Epic Games إرشادات متجر تطبيقات آبل من خلال إضافة خيار الدفع المباشر، ودخلت الشركتان في نزاع قانوني مستمر حتى الآن.

وقالت Epic Games في منشور عبر منصة إكس الاجتماعية إنها تجلب متجرها للتطبيقات لأجهزة آبل بدءًا من هذا العام.

وقالت الشركة: “تعود لعبة فورتنايت إلى نظام iOS في أوروبا في عام 2024، وتوزع من خلال متجرنا للألعاب القادم لنظام iOS”.

وفي الوقت الذي تخطط فيه Epic Games‌ لطرح متجرها للألعاب لنظام التشغيل iOS، فإن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم سويني، كان ينتقد تغييرات آبل.

وقال سويني إن تغييرات ‌متجر آبل للتطبيقات هي مثال جديد مخادع للامتثال الضار وتهدف إلى إحباط قانون الأسواق الرقمية.

وتفرض آبل رسومًا قدرها نصف يورو لكل مستخدم سنويًا للتطبيقات المثبتة خارج ‌متجرها للتطبيقات، مع أنه لا توجد عمولات ‌متجرها للتطبيقات داخل التطبيق.

وتتنازل آبل عن رسوم أول مليون عملية تثبيت، مع أن الرسوم البالغ قدرها نصف يورو لكل مستخدم قد تكلف مطوري التطبيقات، مثل ‌Epic Games‌، مبلغًا كبيرًا.

ووصف سويني تغييرات آبل بأنها مخطط مانع للمنافسة مليء بالرسوم غير المرغوب فيها، وانتقد آبل بسبب عملية التوثيق التي من المحتمل أن تسمح لها برفض متاجر التطبيقات البديلة لنظام iOS.

ويدعي سويني أن آبل يمكنها منع Epic Games‌ من إطلاق متجرها للألعاب ‌وتوزيع فورتنايت من خلاله، مع أنه لا توجد علامات على أن آبل قد تفعل ذلك.

وقال سويني إن ‌Epic Games‌ مصممة على إطلاق متجرها للألعاب لنظام التشغيل iOS والتنافس مع ‌متجر تطبيقات آبل.

وفي حين تخطط Epic Games‌ لإطلاق متجرها للألعاب لنظام iOS، فإن الشركة تقول إنها تواصل الدفاع أمام المحاكم والجهات التنظيمية بأن آبل تنتهك القانون.