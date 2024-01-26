3 مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في متصفح كروم.. إليك كيفية استخدامها

تضيف جوجل باستمرار العديد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح كروم (Chrome) لتسهيل البحث عبر الإنترنت وجعله أكثر أمانًا من قبل، ولتسهيل الوصول إلى المعلومات في مواقع الويب المختلفة.

وفي الإصدار الجديد من متصفح كروم، أضافت جوجل ثلاث مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل التصفح أسهل وأكثر كفاءة من قبل، مع التركيز في الحفاظ على تجربة استخدام مخصصة.

ستتمكن من تجربة هذه المزايا في متصفح كروم في حواسيب ماك، والحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز خلال الأيام المقبلة، وستحتاج إلى تشغيل خيار (الذكاء الاصطناعي التجريبي) Experimental AI في صفحة الإعدادات لتفعيل هذه المزايا الجديدة قبل البدء باستخدامها.

وفيما يلي سنذكر المزايا الجديدة التي أضافتها جوجل إلى متصفح كروم، وكيفية استخدامها:

1- مزية مُنظم التبويب:

تُعدّ مزية (مجموعات علامات التبويب) Tab groups الموجودة في متصفح كروم مفيدة لإدارة الكثير من علامات التبويب التي تعمل عليها في الوقت نفسه، ويمكنك استخدامها لتنظيم علامات التبويب المتعددة يدويًا، لكن مزية (منظم التبويب) Tab Organizer الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستعمل تلقائيًا وتُنشئ مجموعات لعلامات التبويب بناءً على علامات التبويب المتشابهة.

تكون هذه المزية مفيدة بنحو خاص إذا كنت تقوم بعدة مهام مختلفة في كروم في الوقت نفسه، مثل: التخطيط لرحلة، والبحث عن موضوع خاص بالعمل، والتسوق.

لاستخدام هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق السهم الظاهر في الجهة اليُسرى العلوية من علامة التبويب التي تعمل عليها. اختر (تنظيم علامات التبويب المتشابهة) Organize Similar Tabs. سيُنظم كروم تلقائيًا علامات التبويب في مجموعات بناءً على الموضوعات، وسيقترح أيضًا أسماءً مناسبة لهذه المجموعات الجديدة حتى تتمكن من العثور عليها بسهولة عند الحاجة إليها.

2-إنشاء الخلفيات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

في العام الماضي، أضافت جوجل مزية الخلفيات المصممة بالذكاء الاصطناعي التوليدي إلى هواتف Pixel 8 في نظام أندرويد 14. وتقدم جوجل الآن المزية نفسها في كروم، لتتمكن من تخصيص شكل المتصفح، وإضافة خلفيات مخصصة بسرعة بناءً على موضوع معين أو بحسب رغباتك فيما يتعلق بشكل الخلفية وألوانها.

لاستخدام هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق خيار (تخصيص كروم) Customize Chrome في الجهة اليُمنى العُلوية. انقر فوق خيار (تغيير السمة) Change theme ، ثم اختر (إنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي) Create with AI .

3- المساعدة في صياغة النصوص في مواقع الويب المختلفة:

قد تكون كتابة بعض النصوص في مواقع الويب صعبة، خاصة إذا كنت ترغب في توضيح رأيك في بعض الأماكن التي زرتها، أو عند الحاجة إلى كتابة استفسار عن شقة للإيجار، أو التواصل مع شركة للاستفسار عن منتج معين.

ولمساعدتك في ذلك، أضافت جوجل إلى إصدار متصفح كروم الجديد، مزية تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك في الكتابة على مواقع الويب المختلفة، سواء كنت تريد كتابة مراجعة عن مطعم جربته، أو كتابة استفسار رسمي لشركة حول منتج معين، وغير ذلك.

لاستخدام هذه المزية، انقر فوق المربع المخصص لإضافة نص في أي موقع تزوره في كروم، ثم انقر فوق خيار (ساعدني في الكتابة) Help me write، وبعد ذلك اكتب بضع كلمات عن الموضوع وسيُكمل الذكاء الاصطناعي عملية الكتابة.