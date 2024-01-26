يُعد السفر تجربة ممتعة تتيح لنا اكتشاف ثقافات جديدة وأماكن رائعة، ولكن في بعض الأحيان قد يكون التواصل مع السكان المحليين أثناء السفر تحديًا، ولكن عملت سامسونج على حل هذه المشكلة في هواتفها (Galaxy S24) الجديدة.

إذ تدعم هواتف سامسونج (Galaxy S24) الجديدة مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي المصممة لتسهيل حياتك، وذلك بفضل (Galaxy AI)، الذي تصفه سامسونج بأنه مساعد ذكي يقدم تجربة شاملة للذكاء الاصطناعي في هواتفها؛ لأنه يمزج بسلاسة بين الذكاء الاصطناعي الموجود في الهواتف، والذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة، مما يساعد في تعزيز التواصل بين البشر، وتحسين الإبداع، وتعزيز الإنتاجية بنحو كبير.

يوفر (Galaxy AI) المضمن في كل طراز من هواتف (Galaxy S24) مجموعة من المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تسهل التواصل أثناء السفر بنحو كبير، سواء كنت ترغب في الترجمة من لغة إلى أخرى، أو إجراء محادثة مع شخص لا تتحدث لغته وجهًا لوجه أو عبر تطبيق من تطبيقات التواصل.

إليك 3 مزايا جديدة في هواتف Galaxy S24 تسهل عليك التواصل أثناء السفر:

1- مزية الترجمة الفورية للمكالمات Live Translate:

لنفترض أنك تحاول حجز فندق أو مطعم في مدريد، ولكنك لا تعرف إلا كلمات بسيطة جدًا في اللغة الإسبانية، في هذه الحالة يقدم لك المساعد (Galaxy AI) مزية (الترجمة الفورية للمكالمات) Live Translate، التي تتيح لك التحدث باللغة التي تعتادها في حين تتولى هذه المزية ترجمة كلامك للشخص في الطرف الآخر، وبالمثل، عندما يرد عليك هذا الشخص ستترجم كلامه إليك بلغتك الأم.

علاوة على ذلك؛ سيتذكر (Galaxy AI) اللغة التي يتحدثها الأشخاص الذين تتواصل معهم، لذلك لن تحتاج إلى تعديل الإعدادات باستمرار قبل كل محادثة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تعمل هذه المزية محليًا في هواتف (Galaxy S24)، إذ تُعالج جميع بيانات المكالمات الهاتفية عبر نظام الذكاء الاصطناعي المدمج في الهواتف دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم الشركة، مما يحافظ على خصوصية بياناتك.

2- مزية (المترجم الفوري) Interpreter:

لا تقتصر مزايا المساعد الذكي (Galaxy AI) على ترجمة المحادثات فقط، بل يقدم مزية أخرى يمكنها أن تكون بمنزلة المترجم الشخصي المثالي لك أثناء التجول في أي مدينة. تخيل أنك ضللت طريقك في مدينة أجنبية، ورغبت في طرح بعض الأسئلة على المارة لمساعدتك، هنا يمكنك الاستعانة بمزية (المترجم الفوري) Interpreter الجديدة في هواتف (Galaxy S24).

ستقدم لك مزية (المترجم الفوري) ترجمة فورية للمحادثات التي تجريها مع شخص آخر وجهًا لوجه، إذ تعمل هذه المزية على نسخ المحادثات وترجمتها في إطار شاشة مقسمة قسمين، فيصبح بإمكانك التحدث بلغتك الأم، وقراءة ترجمة ما يقوله الشخص الآخر لحظيًا في شاشة الهاتف. كما تمتاز هذه المزية بأنها لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت لكي تعمل.

3- مزية (مساعد الدردشة) Chat Assist:

تسهل عليك مزايا الذكاء الاصطناعي التي يقدمها المساعد الذكي (Galaxy AI) أيضًا التواصل مع شخص يتحدث لغة مختلفة في أثناء إرسال الرسائل النصية.

إذ قدمت سامسونج في هواتف (Galaxy S24) مزية جديدة تُسمى (مساعد الدردشة) Chat Assist في تطبيق لوحة المفاتيح، تسهل عليك التواصل النصي بلغات مختلفة عبر مختلف تطبيقات الدردشة التي تستخدمها في هاتفك يوميًا.

على سبيل المثال: إذا كنت تراسل شخصًا يتحدث الفرنسية لكنك لا تجيدها، فيمكنك استخدام مزية (مساعد الدردشة) التي تتيح لك كتابة الرسائل بلغتك الأم، ولكنها ستترجمها للطرف الآخر بالفرنسية، مما يعفيك من النسخ واللصق من تطبيقات الطرف الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونج أكدت أن هذه المزايا الثلاث تدعم حتى الآن 13 لغة، تشمل: الإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية والهندية والإيطالية والكورية والبولندية والبرتغالية والتايلاندية والإسبانية واليابانية والفيتنامية.