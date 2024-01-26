هاتف OnePlus 12 الجديد.. إليك المواصفات والسعر

يأتي هاتف OnePlus 12 مع تحسينات شملت كافة الجوانب مقارنةً بالإصدار السابق OnePlus 11، فهو يضم شاشة أكبر وأكثر إشراقًا من شاشة هاتف OnePlus 11، ويعمل بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به الإصدار السابق، كما يتوفر بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت، بالإضافة إلى البطارية الكبيرة التي تبلغ سعتها 5400 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط.

وفيما يلي سنوضح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف OnePlus 12 الجديد:

التصميم والشاشة:

يضم هاتف OnePlus 12 إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass)، ويبلغ سُمك هذا الهاتف 9.2 ملم، ويزن 220 جرامًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Silky Black)، والأخضر (Flowy Emerald)، والفضي.

يمتاز هاتف OnePlus 12 بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP65، ويمكنه تحمّل التعرّض للماء والغبار لكنه لا يتحمل الغمر في الماء مثل الهواتف التي تدعم معيار IP68.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف OnePlus 12 شاشة من نوع (LTPO AMOLED) مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus 2) لحمايتها، وتأتي بقياس قدره 6.82 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3168 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 4500 شمعة/ المتر المربع، وبكثافة قدرها 510 بكسلات في البوصة الواحدة.

تدعم شاشة هذا الهاتف معدل تحديث تكيفي يتغير بين 1 و 120 هرتزًا، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on)، بالإضافة إلى دعم تقنية (Rain Water Touch)، وهي تقنية تتيح لك التفاعل مع شاشة الهاتف بسهولة حتى عندما تكون يدك رطبة، وتدعم الشاشة أيضًا تقنية Dolby Vision، و +HDR10.

الكاميرا:

يضم هاتف OnePlus 12 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تضم مستشعرًا من نوع (سوني LYT-808) وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.6، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.6، والثالثة تضم مستشعرًا من نوع (سوني IMX581) وتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

في النهار، تلتقط الكاميرا الرئيسية في هاتف OnePlus 12 صورًا تتضمن تفاصيل واضحة، وتظهر الألوان بنحو طبيعي ولا تكون مُشبعة بنحو مفرط، ولن تلاحظ أي تشويش في الصور.

أما في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة، فستحصل أيضًا على صور واضحة ولا تتضمن أي تشويش أو ضبابية، وذلك بفضل وضع التصوير الليلي (Night mode) الذي يُفعّل تلقائيًا عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).

يُعدّ هذا المعالج من أحدث معالجات كوالكوم، ويمتاز بقوة الأداء ويمكنه معالجة المهام المتعددة الكثيفة والمتوسطة بسرعة وكفاءة عالية، كما يمتاز بالكفاءة في استهلاك الطاقة.

يعمل هاتف OnePlus 12 بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS 14، وسيحصل على أربع تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، وتحديثات أمنية لمدة قدرها خمس سنوات.

تمتاز واجهة المُستخدم OxygenOS 14 بتوفير خيارات متعددة للتخصيص، تسمح للمستخدمين بتخصيص شاشة القفل والشاشة الرئيسية، وإضافة خلفيات ثابتة أو متحركة، وتغيير المظهر العام للشاشة، بالإضافة إلى إمكانية ضبط الإعدادات الخاصة بمزية التشغيل الدائم للشاشة، والوضع المظلم (Dark Mode) المُتاح بثلاث درجات مختلفة لاختيار ما يناسبك منها، كما يتوفر في هذا الهاتف الشريط الجانبي الذكي (Smart Sidebar) الذي يضم مجموعة من الاختصارات التي تُسهّل الوصول إلى التطبيقات المختلفة.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، يتوفر هاتف OnePlus 12 بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 12 أو 16 أو 24 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلي أمبير/ الساعة، وهي أكبر من بطارية الطراز السابق OnePlus 11 التي تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير/ الساعة.

تدعم بطارية هاتف OnePlus 12 الشحن السلكي السريع (SuperVOOC) بقدرة تبلغ 100 واط؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 100% في 26 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 55 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

يمتاز هاتف OnePlus 12 بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بطاريته بالعمل لمدة قدرها 14 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 18 ساعة من بث مقاطع الفيديو.

السعر:

هاتف OnePlus 12 مُتاح للحجز الأولي بسعر قدره 800 دولار للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 12:

المواصفات OnePlus 12 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية 5400 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والفضي. الوزن 220 جرامًا. السعر متاح للحجز الأولي بسعر قدره 800 دولار للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.