فيفو تطلق هاتفها الجديد vivo Y100 5G

بدأت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها الجديد vivo Y100 5G لينضم إلى سلسلة هواتف Y100 التي تضم بالفعل ثلاثة هواتف أخرى أُطلقت في وقت سابق.

ويتفوق الهاتف الجديد على باقي هواتف السلسلة في كثير من المواصفات، ومنها المعالج وسرعة الشحن ونظام التصوير.

ويأتي هاتف فيفو vivo Y100 5G بشاشة من نوع AMOLED قياسها 6.67 إنشات بدقة +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتحتوي الشاشة على نتوء علوي يضم الكاميرا الأمامية كما تحتوي أيضًا على مستشعر ضوئي مدمج لبصمات الأصابع.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 4 جين 2، ويأتي بواجهة Funtouch OS 14 المبنية على نظام أندرويد 14، مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، وسعة تخزين حجمها 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 80 واطًا باستخدام الشاحن المرفق الذي يمكنه شحن البطارية حتى نسبة قدرها 45% في غضون 15 دقيقة فقط، على حد زعم الشركة.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها F/1.8، وكاميرا واسعة المدى بدقة قدرها 8 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر إضاءة لضبط إعدادات التصوير وفقًا لإضاءة مشهد التصوير، ويحتوي الجهاز على كاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويأتي هاتف vivo Y100 5G باللونين الأسود والأرجواني، ويبدأ سعره من 250 دولارًا أمريكيًا، وسيتوفر في الأسواق العالمية بدايةً من شهر فبراير/ شباط المقبل.